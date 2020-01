Baclini y Luciana Salazar están juntos en Miami: el dolor de Cinthia Fernández

Aunque Cinthia Fernández y Martín Baclini le pusieron punto final a su relación hace ya 5 meses, la bailarina y panelista de LAM no perdía las esperanzas de volver a darse una oportunidad con el empresario rosarino. Sin embargo, en las últimas horas trascendió una información que podría haber significado un camino sin retorno en el vínculo entre ellos. Es que su ex pareja viajó a Miami para disfrutar del relax de la playa y visitar -ni más ni menos- que a su amiga Luciana Salazar, con quien es sabido que Fernández tiene una fuerte enemistad pública por considerar que entre ellos "podría existir algo más que una siempre amistad".

En varias oportunidades, Fernández manifestó su enojo por la buena onda que hay entre el empresario rosarino y Luli, que se conocen desde hace varios años. Los celos "agobiaron" a Martín, que sumado a otros motivos optó por separarse. Según Fernández, si bien entre ellos ya no hay un "título" y "cada uno es dueño de hacer su vida", lo cierto es que entre Cinthia y su ex nunca cesó la comunicación y de hecho recientemente habrían tenido intimidad, según la propia bailarina contó en primera persona.

Este "gris" que existía entre ellos terminó por "cansar" a Cinthia, quien indignada manifestó su descontento en las redes sociales con un extenso y crudo mensaje. Desde su cuenta de Instagram, la mamá de Charis, Bella y Francesca abrió su corazón y compartió una profunda reflexión: "Al final comprendí que uno puede ser un gran partido, una excelente, persona, con las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino nos encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar", reza el texto que completó con una directa frase: "No quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos. Es bonito coincidir, pero es mejor saber ofrecer libertad a quien aún no encuentra su sitio”.

Fue así como Cinthia Fernández le puso punto final a esta relación que sin lugar a dudas significó mucho para ella.