Kanye West, de novio con Julia Fox, le pide otra oportunidad a Kim Kardashian

Kanye West no se rinde y está decidido a reconquistar a Kim Kardashian, incluso si esto significa romperle el corazón a su novia, Julia Fox. Bueno, creemos que sigue siendo su pareja, aunque las malas lenguas dicen que esta fue la gota que rebalsó el vaso y la modelo decidió ponerle punto final a su noviazgo con el rapero, que parecía ir viento en popa.



Es que el autor de "The life of Pablo" decidió exponer su corazón en un posteo dedicado a la madre de sus hijos, donde además de desmentir que la relación entre ellos es mala, dijo que está decidido a recuperar a su familia y le pidió expresamente otra oportunidad a la empresaria y socialité.







"No tengo problemas con Kim. Amo a mi familia así que basta de esta narrativa. No renuncio a mi familia. Compré este abrigo para Kim antes de su aparición en Saturday Night Live, pensé que era particularmente especial. Tengo que en que volveremos a estar juntos. No tengo nada en contra del Daily Mail, tengo cariño a todos los medios y les deseo toda la felicidad del mundo.", comenzó el rapero con su descargo.



"El mundo es nuestra cancha, como una cancha de baloncesto y la cancha de opinión pública. Tenemos una relación pública porque somos personajes públicos, así que el público y la prensa a veces me llaman loco. Pero estar enamorado es estar loco por algo y yo estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín", cerró Kanye West.

Kanye West habría cortado con Julia Fox y a ella la vieron llorando en el aeropuerto

De la vereda de enfrente, Julia Fox que parece que no pasó su mejor San Valentín. Es que todo indicaría que la relación habría llegado a su fin.



De hecho, vieron a la modelo saliendo de LAX en solitario, aparentemente con los ojos llorosos. ¿Por su ruptura con Kanye ?Esta especulación surgió poco después de que el Instagram de Fox apareciera despojado de fotos junto al rapero.



Una fuente dice: "cuando ella no está cerca, él vuelve a sus viejas costumbres con arrebatos en las redes sociales y payasadas públicas".