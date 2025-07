Desde su participación en La Voz Argentina, Sofía Morales dejó una huella imborrable. Aunque no se consagró como ganadora del reality musical, su vínculo con Soledad Pastorutti se convirtió en una historia de compañerismo, talento y fidelidad artística. Años después de su paso por el programa, la joven sigue compartiendo escenario con la reconocida cantante en algunos de los festivales más importantes del país.

La Fiesta de la Confluencia 2025 fue el escenario más reciente donde se las vio juntas. En el imponente predio, frente a miles de personas, ambas interpretaron un chamamé con la complicidad de quienes se conocen hace tiempo. No es casualidad que La Sole la siga convocando, la admiración mutua nació en La Voz y se consolidó con el paso del tiempo.

Sofía, la participante de La Voz que canta con Soledad Pastorutti desde hace años

Sofía Morales, la joven cantante correntina, conoció a Soledad Pastorutti en 2018 cuando participó en La Voz Argentina, el exitoso certamen musical emitido por Telefe. En las audiciones a ciegas, la artista eligió sumarse al equipo de “La Sole”, y desde entonces nació una relación profesional que continúa hasta hoy.

Durante las instancias de Playoffs, Pastorutti la eligió para avanzar a los shows en vivo, junto a otro participante destacado, Darío Lazarte. Sofía se mantuvo firme en el certamen durante varias semanas, consolidándose como una de las voces más potentes del Team Sole. Finalmente, en diciembre de 2018 fue eliminada, quedando entre los últimos cinco integrantes del equipo. Su salida generó una fuerte reacción en redes sociales, ya que muchos esperaban verla en la final.

El lazo entre ambas se fortaleció con el tiempo, y Morales comenzó a acompañar a Soledad como corista en sus presentaciones más relevantes. Festivales como Cosquín o la Fiesta de la Confluencia fueron testigos de esta alianza musical. Su talento y profesionalismo hicieron que la artista de Arequito volviera a confiar en ella una y otra vez. En febrero de 2025, compartieron escenario en Cosquín y luego en Neuquén, generando un momento emotivo para el público.

Incluso, en uno de los últimos programas emitidos de La Voz Argentina, Soledad recordó con cariño a Sofía. Al escuchar a una participante, no dudó en compartir frente a cámaras que la nueva joven le hacía acordar a la correntina: “Una chica que estuvo en La Voz en 2018. No ganó, pero debería haber ganado”. La frase fue una muestra más del respeto y la admiración que la cantante siente por quien se convirtió en mucho más que una ex participante.

Sofía Morales y Soledad Pastorutti

Hoy, Sofía continúa acompañando a Soledad Pastorutti, manteniéndose activa en el circuito musical argentino. Su paso por La Voz, su conexión con “La Sole” y su vigencia sobre el escenario muestran que, a pesar de no haber ganado el reality, la joven encontró su propio camino en la música y lo recorre con pasión y talento.

MVB