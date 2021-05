La razón por la que Jimena Barón llegó a la tapa de los diarios europeos

Jimena Barón es noticia donde quiera que vaya y lo que parecía ser un divertido ida y vuelta entre la cantante y Wanda Nara, terminó en la primera plana de los principales diarios y portales de noticias de Europa.

“Exbotinera busca nuevo futbolista. ¿Qué estrella de París puede caer?” "Jimena Barón quiere enganchar un jugador en Paris. Y lo comunicó abiertamente en su Instagram", fueron algunos de los títulos que hicieron desatar la furia de "La Cobra".

"Ahora que capté la atención de los diarios europeos, es una excelente oportunidad para mostrar mi verdadero talento que nada tiene que ver con utilizar mi cuerpo para querer llamar la atención de jugadores de fútbol internacionales. Qué estupidez", escribió a modo de descargo, redoblando la apuesta con una sugerente foto con la frase "Bounjour, París”.

Cabe recordar que todo comenzó como una broma, cuando Jimena le dejó un desopilante comentario Wanda en el que recordaba las épocas que compartieron en Italia cuando sus entonces parejas jugaban enfrentadas (Mauro Icardi para el Inter y Daniel Osvaldo en la Juventus). “Apenas se pueda voy a París. Andá averiguando jugadores solteros. Te dejo a Momo unos días. ¿Uno más que te hace?", escribió, en Instagram con humor.

Jimena Barón, sensible en el día de su cumpleaños

El 24 de mayo, Jimena Barón cumplió 34 años, y a diferencia del año pasado, que en medio de la cuarentena estricta lo celebró junto a su ex Daniel Osvaldo y su hijo Momo, este año optó por otra alternativa. Según contó en redes sociales, el nuevo aniversario de su natalicio la encuentra en un momento más tranquilo y solitario.

Este año, la actriz y cantante atravesó un cumpleaños especial: brillando en el Jurado de La Academia, y soltera, pero acompañada por su hijo Morrison.

En su cuenta de Twitter compartió una foto en la que se la ve absolutamente sola, tomando mate en su departamento y con un look muy sexy de entre casa. “Feliz cumpleaños a mi”, escribió. Minutos después agregó “Que sensible estoy, LPM”.

En Instagram, fue mucho más reflexiva: "Feliz cumpleaños a todas mis yo que me acompañaron estos 34 años. Mamá y papá siempre dijeron que me río mucho desde que nací, que jamás tuve vergüenza de nada y que en los actos del colegio pedía por favor estar adelante y al medio para que me puedan ver bien todos. Me sigo riendo mucho, no desarrollé la vergüenza y me sigue encantando estar adelante y al medio (...) Me abrazo también, fuerte, por permitirme todos mis aciertos y mis cagadas, por reírme, por levantarme siempre y por dejarme ser hoy quien siempre quise ser gracias a mi propia y demente alquimia".