Jimena Barón subió una foto con Daniel Osvaldo

Jimena Barón no deja de sorprender a sus seguidores y, después de una prolongada ausencia en redes sociales, volvió más picante que nunca.

En su primera semana como jurado en La Academia, mantuvo algunos picantes cruces y demostró que sus devoluciones son las más polémicas que la de todos sus colegas.

Ahora, la cantante sorprendió cuando subió una foto con su ex, Daniel Osvaldo, en su cuenta de Instagram. Después de una reconciliación fallida durante el año pasado, Jimena Barón se da el lujo de ironizar sobre este reencuentro con su ex.

Jimena Barón ironizó sobre su reconciliación fallida con Daniel Osvaldo.

“Jimena, no te la mandes este año, plis”, fue el pedido de uno de sus seguidores a lo que la artista respondió con una imagen de Dani Stones, a la que le tapó la cara. “Ok. Igual, no me dejen sola”, fue su contestación.

Así fue el picante cruce entre Jimena Barón y Guillermina Valdés

Jimena Barón y Guillermina Valdés se cruzaron en pleno aire de La Academia tras la devolución a Pachu Peña. El momento tenso llegó cuando Guillermina opinó lo contrario a Barón y aseguró: “La risa para mi garpó. Te banco, la sonrisa es tu fuerte, aunque bailes muy mal. Como te quiero y crecí con esa sonrisa, te voy a subir dos puntos”, explicó.

"¿Vale el voto cariño?", preguntó Marcelo Tinelli, y mientras Pampita y Guille dijeron que sí, Barón estuvo en desacuerdo: "Los sentimientos quedan en casa, esto es una competición", sentenció.

Sin pelos en la lengua, Valdés le replicó: "¿Se cuestiona lo que yo siento?", cuestionó. "Sí", fue la respuesta de la cantante inmediatamente.

"Bueno, si tengo que cuestionar cosas que decís vos", disparó con ironía en referencia al antiguo cruce que tuvieron con Marcelo Tinelli durante 2019.

AM