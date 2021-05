Guillermina Valdés y Jimena Barón se cruzaron tras la coreo de Pachu Peña en La Academia

Guillermina Valdés y Jimena Barón se cruzaron en la pista de La Academia en medio de las devoluciones a Pachu Peña, quien debutó en el certamen en la noche del jueves.

“Me encanta que Pachu se haya animado y lo esté disfrutado. Estuvo buena la actitud, pero en el cuadrado iban dispares. Tal vez hubiera estado mejor una coreo un poquito más fácil para que él se acomodara a ella”, destacó Pampita, sin embargo La Cobra no opinó lo mismo y sentenció con un tres: “No me pasó nada. Para mí no estuvo bueno que Pachu se riera, para mí hay que intentar que baile. El error es ponerlo de mamotreto a girar y a hacer cosas graciosas”.

El momento tenso llegó cuando Guillermina opinó lo contrario a Barón y aseguró: “La risa para mi garpó. Te banco, la sonrisa es tu fuerte, aunque bailes muy mal. Como te quiero y crecí con esa sonrisa, te voy a subir dos puntos”, explicó.

"¿Vale el voto cariño?", preguntó Marcelo Tinelli, y mientras Pampita y Guille dijeron que sí, Barón estuvo en desacuerdo: "Los sentimientos quedan en casa, esto es una competición", sentenció.

Sin pelos en la lengua, Valdés le replicó: "¿Se cuestiona lo que yo siento?", cuestionó. "Sí", fue la respuesta de la cantante inmediatamente.

"Bueno, si tengo que cuestionar cosas que decís vos… Los productores me dijeron que tenía que evaluar lo que yo sentía", la picanteó la pareja del conductor.



La Academia 2021: de qué se trata "Cubo al cuadrado", la primera disciplina del show

Para abrir la pista, la producción de Marcelo Tinelli escogió "Cubo al cuadrado", que mezcla baile, sincronización y acrobacia. Por lo que se pudo ver en el detrás de escena que compartieron los famosos durante sus ensayos, para la performance contarán con dos cubos desplazables donde llevarán a cabo parte de las coreografías.

En esta disciplina el jurado deberá tener en cuenta, a la hora de puntuar, que haya sincronización entre los pasos y que a la presentación no falten acrobacias que, dependiendo el expertise de la pareja serán más o menos complicadas.

