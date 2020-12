Luciana Salazar y el verdadero motivo de su enojo con Martín Redrado

En una caliente noche, Luciana Salazar hizo un fuerte descargo en Polémica en el Bar donde se refirió a los rumores que la vinculaban, otra vez, a Martín Redrado. Allí se manifestó disconforme con los rumores que aparecieron hoy sobre su acercamiento al economista tras su ruptura con "Lulú" Sanguinetti y salió a aclarar, entre varias cosas, que "Él se separó por mí: Yo le di a elegir entre mi hija y yo o ella".



Tras sus contundentes dichos, Luciana Salazar continuó vías redes sociales, desde donde manifestó el verdadero motivo de su estallido. Fue mediante su cuenta oficial de Twitter que explicó qué fue lo que la hizo salir a hablar en la televisión.

"La verdadera causa de mi enojo!! Gracias @infobae por ponerlo tan claramente, todos los demás están errados en las causas", escribió Luciana Salazar citando un artículo en el que se podía leer: "En un discurso encendido, Luciana levantó aún más el tono para mostrar su enojo por un detalle de la nota que la molestó particularmente, en el que se preguntaba si ella estaría contenta por la separación de su ex. 'Paremos con las cosas machirulas. Hoy las mujeres estamos celebrando que nos empezamos a hacer sentir cada vez más nuestros derechos', manifestó en clara alusión a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.'Basta de machirulaje, de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso, fue una decisión de él, yo no tuve nada que ver', añadió."

La verdadera causa de mi enojo!! Gracias @infobae por ponerlo tan claramente, todos los demas estan errados en las causas pic.twitter.com/Uh1OBJUjVF — luciana salazar (@lulipop07) December 31, 2020

Luego, Luciana Salazar compartió un mensaje de una seguidora que salió a apoyarla: "Quiero decir que hoy luli se puso los pantalones. Casi me levanto y la aplaudo. Y esta perfecto que lo haya expuesto, como dijo luli, si la hacés....no te escondas...hacete cargo", decía el Tweet.

Quiero decir que hoy luli se puso los pantalones. Casi me levanto y la aplaudo.

Y esta perfecto que lo haya expuesto, como dijo luli, si la haces....no te escondas...hacete cargo 👌🏻 https://t.co/aD3hMv1ky3 — jime merlo (@nanialesso) December 31, 2020

Luciana Salazar prendió el ventilador en Polémica en el Bar donde se manifestó disconforme con los rumores que aparecieron hoy sobre su acercamiento al economista tras su ruptura con "Lulú" Sanguinetti.



"Él se separó por mí. Yo le di a elegir entre mi hija y yo y ella", disparó ante la sorpresa de los panelistas del ciclo de América. "Mantuvo una relación conmigo y con ella durante un tiempo y él se separó por mí", agregó.

"Cuando dije que yo podía arruinar una relación fue porque él el año pasado me dijo que estaba enamorado de mí. Yo en ese momento no le dije lo que quería escuchar y al otro día viajó a Nueva York con su novia. Después de eso también salieron fotos mías con él y Matilda como para ponerle un moño a todo", siguió.

"Él dejó de ver a mi hija muy injustamente porque los nenes no tienen nada que ver, se encariñan. Él quiso volver a tener relación con ella, empezamos de nuevo, toda la pandemia, escondidos. Hasta que yo le dije 'no quiero más esta situación' y ahí fue que me dijo 'la prefiero a ustedes", dijo.

Lo que molestó a Luciana fue que las versiones que circularon durante los medios daban por hecho que ella sería quien habría provocado esa situación y que Redrado había alentado a que estos rumores salieran a la luz. " La verdad es que hoy, cuando veo todo me doy cuenta que él es cómplice de la situación", aseguró.