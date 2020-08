Marcelo Polino reveló el insólito lugar donde le propusieron casamiento a Luciana Salazar

Marcelo Polino protagonizó uno de los momentos de la semana al revelar que Luciana Salazar recibió una propuesta de casamiento y aseguró que el enlace se llevará a cabo el año que viene. Indignada, la protagonista de la historia casi deja el programa ante la sorpresa de todos sus compañeros de "Polémica en el Bar".

Ahora, lejos de ir marcha atrás, durante una entrevista en "El Show del Problema", el ciclo de Nicolás Magaldi, Polino relató por qué mandó al frente a su amiga y reveló más datos: "Cuando vas a un programa decís 'entrá bien arriba, contá algo' y yo tenía esa información de que a Luciana le habían propuesto casamiento. Y entonces entré con eso pero no sabía que le iba a caer tan raro a ella porque hay un clima festivo en el programa", comenzó diciendo...



"Les cuento una cosa que no conté ahí: que cuando esta persona le propuso casamiento a Luciana lo hizo en un supermercado y ella me lo contó desde ahí. Jamás voy a decir el nombre si no lo dice ella, pero me quedé helado", reveló y agregó: "No es un artista ni es del medio. Si te digo el nombre lo vas a sacar. Es argentino", aseguró y finalizó diciendo que la propuesta fue hace alrededor de un mes y medio.