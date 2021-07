Mariana Genesio Peña se fue de La Academia en medio de un escándalo: "Tenés poca educación"

Se vivieron momentos de tensión anoche en La Academia cuando Mariana Genesio Peña le anunció su renuncia al aire a Marcelo Tinelli. Es que según ella misma explicó, tendrá que dejar de competir por otro trabajo que le surgió y del cual tuvo que mantener confidencialidad hasta el momento.



"Me guardé la información de que lamentablemente me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo, tengo que cumplir con un compromiso laboral que estaba previsto desde un comienzo”, sostuvo la actriz quien detalló que prefirió guardar el secreto hasta que el proyecto no se concretara. “Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos al mismo tiempo”. siguió.



“Lo lamento en el alma porque la estoy pasando bárbaro", aclaró Mariana Genesio Peña. “Nosotros estamos felices de tenerte. La rompés y tenés una energía hermosa adentro y fuera de la pista”, le respondió MT ante una actriz sumamente emocionada.



Qué pasó entre Mariana Genesio Peña y su coach en La Academia de ShowMatch

Pero cuando Mariana quiso agradecer a su bailarín, Rodrigo Jara, y a su coach, Rodrigo Vallejos, este último, tomó el micrófono y se despachó contra la actriz: "En vez de agradecernos, deberías pedir disculpas en primera medida. Y más que pedirnos disculpas a nosotros, a tus padres por tener tan poca educación”.



“Era lo que iba a hacer a continuación”; replicó actriz, quien admitió su “mal manejo” del tema. “Me guardé la información de que tenía esta posibilidad...”, dijo y volvió a ser cruzada por su coach: “No solo eso, nos hiciste ensayar hasta último momento”.

"Me siento en falta con mis compañeros, les pedí disculpas. También reconozco que fue un mal manejo no solo mío... fue un teléfono descompuesto", sostuvo ella.

“Yo tenía un contrato de confidencialidad y lo que más me dolió fue guardarme la información por mis compañeros. Ellos saben que les abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, y si eso no les basta para darse cuenta la clase de persona que soy, lo lamento un montón. Yo estoy en paz con mi conciencia, actué en buena fe”, se justificó Genesio Peña.

"En mi afán de hacer una gala con buena onda me guardé esta información hasta último momento y ese fue mi error, y por eso les pido disculpas a mis compañeros públicamente, y entiendo que estén enojados y ofendidos. Yo los quiero igual. Lamento irme así con este sabor amargo, pero me quedo con lo más lindo, que es haber aprendido a bailar y haber estado con vos (por Marcelo Tinelli)", agregó Mariana.

"Espero que nos quedemos con lo mejor de haber compartido momentos tan lindos y tal vez nos vemos más adelante”, cerró Mariana Genesio Peña frente a Marcelo Tinelli, quien aseguró que tanto el bailarín, Rodrigo Jara, como el coach, Rodrigo Vallejos, continuarán trabajando en la productora.