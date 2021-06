Mariana Genesio Peña, la revelación de ShowMatch: cómo se preparó para llegar a la pista de Tinelli

Mas que un pendiente, un sueño cumplido. Así define Mariana Genesio Peña a su desembarco en “La Academia”, el nuevo certamen de “Showmatch” que la tiene como figura. “Lo deseaba desde chica. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, una de mis metas grandes era estar en el ¨Bailando¨. Llegar era como la única posibilidad, porque soñaba con actuar, pero no veía muchas posibilidades en ese entonces para las actrices trans”, admite la artista cordobesa que tras ser parte de ficciones como “Pequeña Victoria” y “El Marginal” sigue escribiendo una historia de superación que incluye tanto un duro comienzo, como anécdotas en Hollywood junto a Nicolás Giacobone (46), el guionista argentino que obtuvo un premio Oscar por el film “Birdman”, y un lugar en la TV argentina.

“Cuando estuve en la pista sentí que le cumplía el sueño a esa niña/niño que alguna vez fui y miraba ¨Ritmo de la Noche¨ terminando la tarea del colegio. Lo vivo como un triunfo, una coronación. Gané mi propio Oscar (sonríe) Cuando vine de Córdoba me enfrenté a mucha soledad, y a no tener nada. Alquilaba una habitación muy precaria en una pensión y comía una lata de atún por día. Sentía que no tenía futuro y había noches en las que lloraba y sentía pena por mí. Pero nunca bajé los brazos, siempre mantuve mi fuego interior”, confiesa Mariana Genesio Peña.

"También me enfrenté al fantasma de la prostitución. Diez años atrás las chicas trans no teníamos la ley de identidad de género y era muy difícil conseguir un trabajo. Cuando se te cierran las puertas y la única posibilidad que te ofrece el sistema es la prostitución es muy angustiante. Es como un castigo de la sociedad. En ese sentido me felicito y agradezco el haber tenido las fuerzas y a esos ángeles que se aparecieron en el camino y me ayudaron a no caer”, afirma Genesio, quien inició su romance con Giacobone el día en que cruzaron miradas en un café porteño para no volver a separarse. Tiempo después, la pareja se instaló en Nueva York debido al trabajo de Nicolás. Luego llegarían el Oscar que Giacobone ganó al Mejor Guión Original por “Birdman”, la popularidad y el coqueteo de la pareja con los astros del showbizz.

“El haber estado en Hollywood y codearme con celebrities como Leo DiCaprio o Mick Jagger me dejó eso: anécdotas que, la verdad, me han ayudado a nivel mediático y me dieron popularidad. Pero a mí lo que más me enriqueció desde que empezó mi relación con Nicolás fue el aprender a nutrirme profesionalmente. Él es es muy disciplinado y se respeta mucho como escritor. Cuando me conoció y le conté mi deseo de ser actriz, pese a sus contactos, nunca me regaló nada. Siempre su mensaje fue ¨estudiá¨. Me hizo leer toneladas de libros y cuando viví en Nueva York, en vez de comprarme carteras caras, yo invertí en las mejores escuelas de actuación”, reconoce. Hoy, Mariana Genesio Peña sigue formándose con clases de canto, actuación y danza para las performances que presenta en “La Academia” junto su partenaire Rodrigo Jara y coach, Rodrigo Vallejos.

Sobre un presente afectivo que transita una nueva etapa, pero sigue ligado a Giacobone, pese a haber anunciado una separación a fines de 2019, Mariana Genesio Peña revela: “Vivimos en el mismo edificio, pero no diría que estamos separados sino construyendo un nuevo vínculo. Seguimos unidos desde el amor y el respeto. No tenemos un rótulo. Vivimos una historia de amor maravillosa que duró diez años y ahora el amor sigue, pero tal vez cambió su formato. Los dos tenemos la necesidad de estar cerca, de saber que el otro está bien. Además, tenemos un perro, que es como nuestro hijo, y compartimos tenencia."



"Y hay costumbres de la pareja que seguimos manteniendo, como comer casi todos los días juntos. Creo que, como pasa en las parejas después de muchos años, hay necesidad de tener cada uno su espacio. Hay estructuras culturales que se están deconstruyendo. Estoy en un momento muy feliz”, concluye la actriz Mariana Genesio Peña que en este año también estrenará la segunda parte de “Pequeña Victoria”, la ficción estrenada en Telefe, que ahora llegará en formato de serie y con nuevo nombre, “Pequeñas Victorias”, y cuya historia transcurrirá cinco años después del final de su predecesora.