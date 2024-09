Los Premios Martín Fierro 2024 se celebran a través de la señal de Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro. Uno de los momentos claves de la noche fue el homenaje a Cris Morena.

La productora creadora de grandes series como "Floricienta", "Chiquititas" y "Rincón de luz", fue protagonista en un momento emotivo en donde se repasó gran parte de su carrera en los medios de comunicación. No obstante, las redes sociales reaccionaron por dos temas en particular, más allá del merecido homenaje.

Martín Fierro 2024: la inesperada sorpresa que descolocó a Cris Morena

El primero, la aparición del hijo de Cris Morena, Tomás Yankelevhich. “Mamita, no te lo esperabas”, la sorprendió. “El amor todo lo puede, y aquí estoy. Acompañarte en un momento tan especial es un privilegio y no me lo podía perder", expresó el caballero ante la mirada atónita de su progenitora.

Asimismo, en X era tendencia también pero por la belleza física de su nieto, Valentín Yan, hijo de Romina Yan. Los memes y los comentarios no se hicieron esperar. La gran mayoría destacaba lo atractivo del joven que, sin duda alguno, robó miradas mientras su abuela era homenajeada.

Por otra parte, en su discurso, Cris Morena se centró en el público y en los artistas que trabajaron con ella, desde los músicos, coreógrafos, hasta y actores. “Gracias Gustavo Yankelevich por la vida juntos, creando, por nuestros hijos maravillosos y por el camino que abrimos juntos. Gracias Romina, mi alma, mi musa inspiradora por siempre”, mencionó ante el público presente de los Martín Fierro 2024.

AM