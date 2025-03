La miniserie de Netflix ideal para maratonear en un feriado: de qué trata La residencia

Un asesinato en la residencia más vigilada del mundo, 157 posibles sospechosos y una detective tan excéntrica como brillante. Esta es la premisa de “La residencia”, la nueva miniserie de Netflix que se convirtió en furor por su original mezcla de misterio, comedia y crítica social. Producida por Shonda Rhimes (creadora de Grey's Anatomy y Bridgerton), esta producción de ocho episodios es perfecta para maratonear en un día libre.

Una trama llena de intriga (y humor)

La historia sigue a Cordelia Cupp (Uzo Aduba), una detective poco convencional encargada de resolver un crimen en la Casa Blanca. Acompañada por el agente Edwin Park (si ella fuera Sherlock Holmes, él sería su Watson), interpretado por Randall Park, Cupp deberá navegar entre los secretos del poder mientras descubre el lado menos conocido de la residencia presidencial.

Aunque se inspira levemente en el libro The Residence: Inside the Private World of the White House, la serie toma libertades creativas para construir una trama completamente ficcional, sazonada con humor negro y sátira política. El resultado es un relato ágil, con giros inesperados y diálogos afilados que mantienen al espectador enganchado.

El elenco estelar de “La residencia”

Además de Uzo Aduba y Randall Park, la miniserie cuenta con un impresionante reparto: desde Giancarlo Esposito (Better Call Saul) como la víctima que desata el misterio, hasta Kylie Minogue interpretándose a sí misma en un divertido cameo. Otros nombres destacados incluyen a Ken Marino (Party Down), Susan Kelechi Watson (This Is Us) y Dan Perrault (Strays), quienes dan vida a un colorido abanico de personajes, desde empleados de la Casa Blanca hasta altos funcionarios.

La residencia cuenta con un elenco de primer nivel.

¿Por qué ver “La residencia”?

La residencia es ideal para quienes buscan una historia diferente: combina el suspense de un thriller policial con el humor inteligente de una comedia negra. Además, su formato de miniserie permite disfrutarla en una súper maratón de un solo día.

Uzo Aduba interpreta a la detective y Giancarlo Esposito interpreta a la víctima que desata el misterio en la Casa Blanca.

Si este feriado planeas quedarte en tu casa, esta producción de Netflix promete entretenimiento garantizado con una mirada fresca (y algo irreverente) sobre el poder, los secretos y lo que realmente ocurre tras las puertas de la residencia más importante de Estados Unidos.