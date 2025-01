Netflix vuelve a sorprender a su público con una propuesta innovadora sobre consumos problemáticos. “Painkiller” o con su nombre en español “Medicina letal”, se convirtió en una de las miniseries más visualizadas debido a que consta de una única temporada con la mitad de los episodios de un drama convencional.

Con la participación de Taylor Kitsch, West Duchovny, Matthew Broderick y Mercedes Blanche, esta serie se sumergirá en el mundo de los fármacos, en particular la Oxicodona. A pesar de que esta tira vio la luz el 10 de agosto de 2023, resurgió este 2025 con una oleada de nuevos espectadores que la llevaron al podio de las series del momento.

Mercedes Blanche en Medicina Letal

Tiene 6 capítulos, está basada en hechos reales y es furor en Netflix: de qué trata la serie del momento

Basada en los artículos periodísticos de Patrick Radden Keefe y Barry Meier, la miniserie se adentra en el oscuro origen de la epidemia de opioides, focalizando en la creación y expansión de la Oxicotina, un analgésico desarrollado por la empresa farmacéutica Purdue Pharma. La serie, dirigida por Peter Berg y con guion el de Micah Fitzerman Blue y Noah Harpster, revela cómo la compañía boticaria construyó un imperio utilizando estrategias engañosas que contribuyeron a una grave crisis de salud mental en Estados Unidos.

Medicina letal, la serie de Netflix de 6 capítulos basada en hechos reales

La miniserie cuenta con un elenco de lujo. Uzo Aduba, conocida por su aclamado papel en “Orange is the New Black”, interpreta a Edie, una mujer comprometida con la lucha contra los opioides. Matthew Broderick, en su papel como Richard Sackler, encarna a su antagonista, uno de los responsables de Purdue Pharma. Otros actores destacados incluyen a Taylor Kitsch como Glen Kryger, West Duchovny como Shannon Schaeffer y Mercedes Blanche como Lily Kryger.

Uzo Aduba, conocida por su aclamado papel en Orange Is The New Black, interpreta a Edie

Con seis episodios de entre 40 y 60 minutos, "Medicina letal" se presenta como una miniserie compacta e impactante, que pisa fuerte entre las demás ofertas del catálogo de Netflix. Si bien no se confirmó todavía, una segunda temporada sigue consolidándose como uno de los grandes éxitos tanto en la N roja como en las academias de cine. La misma fue nominada a los Premios del Sindicato de Actores, con Uzo Aduba obteniendo una nominación a "Mejor actriz en miniserie", y el canadiense Taylor Kitsch destacándose en los "Critics Choice Awards" también por su interpretación.

Esta serie basada en hechos reales sacudió la comodidad en la que se encuentra la industria de los fármacos legales y su adopción masiva que llegó a generar fuertes dependencias a los medicamentos. Con 6 capítulos ya disponibles en Netflix, la serie aborda los casos de pacientes que son recetados con remedios de manera injustificada en el afán de que la empresa farmacéutica Purdue Pharma maximice sus ventas a costas de la salud de la población.

