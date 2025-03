Yanina Latorre festejó, en una increíble fiesta repleta de lujo, su cumpleaños número 56 en la noche del sábado 22 de marzo. Pero el lunes en la noche, en su programa Sálvese Quien Pueda (América), la conductora encendió la polémica al nombrar uno a uno quienes fueron los famosos que le llevaron un regalo y quienes asistieron con las manos vacías.

Yanina Latorre encendió la polémica al nombrar quienes llegaron a su cumpleaños sin regalo

Durante el sábado 22 de marzo, Yanina Latorre realizó una fiesta repleta de lujo para su cumpleaños número 56, al que asistieron sus familiares y amigos más cercanos, incluyendo figuras destacadas del espectáculo. Pero en las últimas horas, lo que se robó la atención de todos los medios fue la lista que comentó la conductora en su programa de los famosos que llegaron a la celebración con las manos vacías.

A pocos minutos de que su programa comenzara, la angelita habló de los invitados de su cumpleaños, al primero que mandó al frente fue a Lizardo Ponce, uno de sus grandes amigos, tanto de ella como de su hija. “Me quedé hasta las tres”, sentenció el panelista. Mientras que la presentadora relató: “Siempre venís cinco minutos y encima te fuiste rápido. No te quedaste hasta las 4 de la mañana”.

En cambio, a Fede Popgold lo diferenció como “el panelista chupamedias”, no solo por el regalo, sino por asistir temprano y ser uno de los últimos en irse. Según lo que comentó Yanina Latorre le regaló un farol que ya colocó en su galería como decoración y destacó su utilidad: “La vela se prende y tiene que estar adentro, si quiero ir a la galería con la vela tiene que haber un farol porque se apaga”.

Por su parte, la conductora de SQP agradeció en vivo el regalo que le hizo Ximena Capristo, quien le entregó un presente para realizar uno de sus deportes favoritos: “Ella me regaló una paleta divina con pelotas. ¿Cómo se llama el...? El ‘cubrepaleta’”. En la misma línea, nombró que Laura Ubfal le entregó un ‘velón negro divino’, pero sus panelistas con ganas de más empezaron a consultar por todos los que no le llevaron ningún regalo.

Quien encabezó la ‘lista negra’ fue Marcelo Tinelli, uno de los invitados que más esperaba, no le llevó ningún presente: “Nada. Me mandó un audio que me dijo que el martes, mañana a la mañana recibo con su asistente el regalo. Si no llega, lo matamos”.

Por otro lado, comentó que Ángel de Brito tampoco le llevó nada: “Ángel, nada. Yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. La primera vez en su vida que viene sin regalo”.

Tanto Yanina Latorre como Matilda Blanco, una de sus panelistas, comentaron que para ellas en caso de que te inviten a una fiesta de cumpleaños es necesario enviar un regalo. A su vez, la presentadora agregó como funciona para ella el tema de los presentes: “Te mando al frente al aire. Y que la gente te diga ‘miserable’, ‘maleducado’, venís a comer, chupar gratis... Mínimo un regalo”.

Al ser consultada por los ausentes que la decepcionaron solo nombró a Darío Barassi, quien le habría confirmado su asistencia pero terminó no yendo a la celebración. Sumó a la lista a Marcela Feudale y a Romina Scarola, dos de sus compañeras de LAM (América), aunque con la primera mantiene una fuerte pelea desde hace algunos días atrás.

El cumpleaños de Yanina Latorre no solo fue una celebración, sino también un reflejo de su personalidad, repleta de lujos, autenticidad y sin filtros. En pleno programa de Sálvese Quien Pueda (América), detalló uno a uno quienes fueron todos los famosos que no le dieron ningún regalo, asistiendo a la fiesta con las manos vacías.

