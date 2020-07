¿Confirmó romance? Morena Rial habló de su situación sentimental

More Rial se separó de Facundo Ambrosioni en plena cuarentena. La hija de Jorge Rial se muestra renovada en sus redes sociales y disfrutando de sus momentos con sus hijo, Francesco Benicio, mientras atraviesa el aislamiento obligatorio.

Pero después de algunos rumores, la cantante respondió la preguntas de sus seguidores sobre su situación sentimental. "Estoy soltera", dijo cuando indagaron en este aspecto.

Luego, ante su estado de ánimo la joven respondió: "Yo creo que todos tenemos momentos en los que estamos mal y nos sentimos solos, somos humanos, pero lo único que puedo decir es que todo lo malo sale".

More también respondió a los haters que la cuestionan por no mostrar su cuerpo. "Para todos los que me dicen que no subo una foto de cuerpo entero, ahí la tienen, ahora dejen de romperme las pel#tas. No sé qué tanto les molesta lo que hago o dejo de hacer, besis", disparó.