Nati Jota se separó de su novio rugbier

En abril del 2018, Nati Jota, la joven influencer que comenzó a hacerse famosa en las redes sociales hablando sobre su soltería, se puso de novia con Bruno Siri, un rugbier oriundo de Chaco que conoció en unas vacaciones en el Caribe. Pero ahora parece que el amor se terminó y ambos decidieron tomar distancia.

La relación tenía bases tan solidas que se mostraban súper enamorados. Tanto es así que varios usuarios de Twitter saltaron a atacarla, acusándola de haber "cambiado su imagen", de soltera empedernida a novia devota.

Fue la propia Nati la que compartió, a través de un mensaje con todos sus seguidores, que se había separado: “La gente consuela diciendo: ‘nadie murió de amor’. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre. Ahora como que quiero que corten todas las parejas del mundo y estemos todos con el corazón roto sufriendo juntos y que no haya nadie felizmente enamorado”.