El lapidario silencio de Morena Rial tras la nueva interna familiar

En los últimos días, trascendió que Jorge Rial y Romina Pereiro decidieron mudarse a un lugar más amplio, donde finalmente pudieron tener habitaciones para cada uno y un poco más de tranquilidad. Según se pudo saber, el principal motivo de esta decisión fue que las niñas de Romina dormían en la habitación de servicio, ya que Morena no les quiso dejar su cuarto a pesar de haberse mudado con Facundo y Francesco, dado que ella ocupa el lugar cada vez que vuelve a la casa familiar de su papá. Este gesto habría desatado una interna e incluso se ganó el repudio de varias personas en las redes sociales, quienes cuestionaron el comportamiento de la aspirante a cantante.



Pese a estar en el ojo de la tormenta y ser centro de los cuestionamientos públicos, Morena se llamó silencio y desde las redes sociales no hizo ningún tipo de referencia a "lo que se decía sobre ella". La hija mayor de Rial, por el contrario, publicó fotos junto a su chiquito y su pareja.



Por otra parte, el periodista usó su InstaStories para mostrarse junto a su amigo, el productor Guillermo Marín. En la placa que compartió el comunicador se lo pudo ver además junto a Pereiro y su hija Rocío. “Qué linda noche en familia”, escribió, aunque de Morena no hubo registros en dicha postal.

Galería de imágenes