Netflix sorprendió a todos al revelar los estrenos de películas 2023 que tiene preparados con grandes figuras y directores destacados.

Eso incluye al "The Killer", de David Fincher, y "Rebel Moon", de Zack Snyder. Así mismo, la dupla de Jennifer Aniston y Adam Sandler regresa con Murder Mystery 2, una secuela de un filme que llegó a Netflix en 2019. El actor tendrá estreno por partida doble en la plataforma, ya que también protagonizará "Spaceman".

Otros títulos destacados también son "You People" (27 de enero) con Jonah Hill y Eddy Murphy, "Luther: Cae la noche" (10 de marzo), "Criminales a la vista" (31 de marzo), y "Leave the World Behind" (8 de diciembre).

Además, Netflix anunció que habrá más propuestas, pero que serán reveladas en la medida que el año avance.

La lista de las películas que llegan a Netflix este 2023:

Enero:

JUNG_E: 20 de enero

You People: 27 de enero

Pamela, a Love Story: 31 de enero

Febrero:

True Spirit: 3 de febrero

Your Place or Mine: 10 de febrero

Marzo:

Luther: The Fallen Sun: 10 de marzo

Murder Mystery 2: 31 de marzo

Abril:

A Tourist’s Guide to Love: 27 de abril

Mayo:

The Mother: 12 de mayo

Junio:

The Extraction 2: 16 de junio

Julio:

They Cloned Tyrone: 21 de julio

Agosto:

Heart of Stone: 11 de agosto

Lift: 25 de agosto

Octubre:

Damsel: 13 de octubre

Pain Hustlers: 27 de octubre

Noviembre:

The Killer: 10 de noviembre

A Familly Affair: 17 de noviembre

Leo: 22 de noviembre

Diciembre:

Leave The World Behind: 8 de diciembre

Rebel Moon: 22 de diciembre