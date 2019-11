Nicole Neumann disparó sin piedad contra Moria Casán

Moria Casán llegó a la gala de CARAS por sus 27 años escoltada por un sin fin de paparazzis que quisieron entrevistarla. Incluso, La One aprovechó para hacer un móvil en directo desde la puerta del evento para Incorrectas, el ciclo que conduce en América. Fue allí que protagonizó un ida y vuelta con un cronista de El Trece. Nicole Neumann, panelista de "Nosotros a la mañana" opinó del tema, generando así un picante ida y vuelta con la diva. Agustina Kämpfer también quedó involucrada y "recibió su parte."

“Parece que la señora Agustina Kämpfer, ex Incorrecta, y Nicoleta Neumann hablaron de mí y parece que están ofendidas. Ay, no sé si voy a poder dormir”, disparó Moria con su lengua karateca. Y agregó: “No sé si voy a poder dormir. Kämpfer, yo no pienso que digo algo importante, la prensa me viene a buscar. Al pibe ya le había dado cuatro notas y nunca las pasaron, ¿entonces para qué voy a perder el tiempo?”, agregó enojada. Finalmente, La One también se despachó contra Nicole: “Ella no tiene mucha autoridad para hablar de maltrato. Porque ella trata bien a los perros, ¿pero a las personas? Ok”.

La top recogió el guante y le contestó de forma letal: "Cuando morimos todos nos vamos al mismo lugar. Nadie es más que nadie... Todos debemos ser tratados de la misma forma, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Y disculpame, nadie merece ser echado como un perro…", sostuvo.

¡Muy fuerte!