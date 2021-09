PASO 2021: Roberto García Moritán hizo un contundente pedido tras recibir una denuncia

Horas clave se viven en la Argentina frente a las PASO 2021. Atento a este especial día de su naciente carrera en la política, Roberto García Moritán hizo un contundente pedido tras recibir una denuncia vía Instagram.

Es que algunos seguidores le comentaron que cuando fueron a votar se encontraron con que las boletas de la lista que encabeza Ricardo López Murphy por Juntos por el cambio y donde el marido de Pampita se candidatea como precandidato a legislador porteño, estaban "escondidas".

"Las boletas estaban abajo de todo y no se veían. Tardé en encontrarlas sino me iba sin votar. Imaginate que un jubilado no se puede agachar tanto y buscar. Son votos que se pierden", denunció una usuaria que lo alertó: "Vayan a ver".

La denuncia que una usuaria le hizo a Roberto García Moritán para que alertara a sus seguidores.

Frente a esto, Roberto García Moritán le pidió encarecidamente a sus seguidores que "presten atención" y agregó: "Pidan nuestra boleta si no la encuentran".

Roberto García Moritán pidió que sus votantes estén atentos en el cuarto oscuro de las PASO 2021.

Otra follower del empresario le escribió: "Estimado Roberto, cuando entré al cuarto oscuro tu boleta no estaba y estaba cubierta por la de otro partido. Por suerte me avivé, le avisé a la autoridad de mesa y te pude votar. Mucha Suerte".

Contundente, Roberto compartió este mensaje que acompañó con un "Reclamen".