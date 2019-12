Por primera vez, Juana Repetto reveló cómo hizo para contarle a su hijo que está de novia

Lo que podría parecer una complicación para muchos, para Juana Repetto no fue más que un "pasito más". Por primera vez la actriz reveló cómo hizo para contarle a su hijo Toribio que estaba de novia con Sebastián Graviotto.

"Fue muy difícil después de 4 años de ser nosotros dos animarme y permitirme estar en pareja. Para mi era indispensable que “esa persona” no solo aceptara y respetara la dinámica familiar, nuestro vínculo y mi elección en crianza, si no que también tuviera empatía y amor para con mi hijo", empezó contando en su cuenta de Instagram.

"A mi como mujer me estaba costando confiar y “entregarme”. Sentía que no iba a darse con alguien desconocido o que el proceso iba a durar siglos hasta generar la confianza que se ve que yo necesitaba.

En fin, un día nos cruzamos con él, con quien habíamos tenido una historieta fugaz de chicos. Allí lentamente empezó la cosa, salíamos cada tanto, nada serio. Ese verano coincidimos en Mar del Plata y compartimos algunos días de playa como “amigos” donde se conocieron con Toro, jugaron y demás", confesó la hija de Reina Reech.

Luego, Juana dio más detalles de la charla que tuvo con su hijo: "La cosa es que ya se conocían. Cuando finalmente decidimos intentarlo y vimos que funcionaba, decidí contarle a Toro el vínculo que teníamos. Primero le pregunté si le gustaba que Sebi compartiera tiempo con nosotros, a lo que respondió que si . Después le conté que estábamos juntos, que nos queríamos mucho y qué probablemente nos vería dándonos un beso, un abrazo, la mano... pero que él siempre sería lo más importante en mi vida, mi prioridad y mi persona favorita en el mundo".

Sin embargo, no todo fue tan color de rosas: "Después vinieron momentos de mucha sensibilidad, enojo y angustia (siempre manifestándolo conmigo, no se mostraba enojado con Sebi). Fueron meses difíciles, de contenerlo mucho, de paciencia de mi parte y de Sebas acompañándonos mucho, también con paciencia y amor", reveló.

"Hubiese sido imposible sostenerlo de otra manera (es papá, creo que eso ayudó un montón). Finalmente después de repetirle incontables veces que él era lo más importante mi en vida, validando sus sentimientos, explicándole que a mi me hacía bien y feliz compartir tiempo con Sebas pero que él siempre sería mi prioridad y respetando su tiempo de adaptación... todo empezó a fluir divinamente. Me atrevo a decir que se adoran, que Toro disfruta estar con él y ahora que está de viaje hasta lo extraña. Eso me dice", finalizó Repetto.