Qué hizo Eduardo Fort tras el estallido de Rocío Marengo en ShowMatch

La noche de anoche levantó temperatura en la pista de ShowMatch al momento en el que Rocío Marengo hizo un descargo sin filtro contra su pareja, el empresario Eduardo Fort, a quien entre varias cosas le reclamó que no estaba presente allí para bancarla y aseguró que estaba "harta" de remarla sola durante lo últimos ocho años. Ahora, Ángel de Brito reveló la reacción del empresario, hermano de Ricardo.

"(Eduardo) Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa”, detalló el periodista vía Twitter y agregó que la intención del empresario no fue con suerte: “No fue atendido...".

“Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya... ¡Estoy harta! ¡Podrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancandome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”, dijo Rocío Marengo muy enojada.



Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le preguntó a Marengo si estaba bien ya que notaba que estaba un poco sensibilizada.

"Sí, estoy feliz de estar acá, pero dándolo todo, exponiéndonos mucho a lesiones, y bueno, me emociona que reconozcan que uno trata de darlo todo. No soy bailarina, es obvio, ya saben, pero venimos de una semana de mucho trabajo", le explicó Rocío al conductor.

"Hoy no salía la coreo y hasta último momento cambiando para que les guste, es difícil", añadió para luego darle paso a un extenso descargo en el que apuntó contra Eduardo Fort: “Estoy harta, repodrida de mi pareja. Hace 8 años que estoy esperando que venga a verme y no viene. Se fue a Estados Unidos a rascarse las pelotas y vacunarse. ¿Eduardo Fort tenés una novia? Vení y hacete cargo. Hay cosas que yo no merezco”, comenzó diciendo.

"Soy Rocío Marengo hace 20 años, no soy la novia de. Tengo que soportar hace tres años muchas cosas que no merezco”, cerró visiblemente molesta.

Lo cierto es que Eduardo Fort y Marengo no suelen dejarse ver en público, sembrando misterio alrededor de la pareja y, evidentemente, sembrando malestar en la actriz que carga hace cinco años con la ex del empresario tildándola de “prostituta”.