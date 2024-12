Julieta Poggio forma parte de Rumis, un programa de streaming que comparte con Lizardo Ponce y Lola Latorre, entre otras personalidades. Mientras estaba al aire, intentó hacer un truco que involucraba su dentadura y las cosas no terminaron de la mejor manera. Juli terminó por vivir un bochornoso momento que no pudo ocultar.

La modelo volvió de su viaje a Tailandia con Pandora y continúo con su programa de streaming, sin embargo este fin de semana viaja nuevamente y después del accidente bucal que tuvo quedó muy angustiada.

Juli Poggio en Rumis

Julieta Poggio vivió un momento bochornoso en vivo y no lo pudo ocultar

Ayer, mientras Julieta Poggio se encontraba haciendo, en vivo, su programa, Rumis, sufrió un terrible pero gracioso accidente. La modelo vivió un momento bochornoso y aunque en un primer momento se angustió, terminó por reírse junto a sus compañeros.

En un principio, la ex Gran Hermano les cuenta a sus compañeros sobre un “talento oculto” que tiene. “Me puedo dar vuelta el tabique de la nariz y volver a ponerlo”, expresó la modelo y procedió a hacerlo.

Frente al reto de una de sus compañeras para que no volviera a hacerlo porque podría ser algo muy peligroso, Julieta develó su verdadero truco.

“Es mentira chicos, se hace así”, señaló la modelo y procedió a mostrar la manera real en que hacía el truco. Juli abrió la boca y con ambos pulgares golpeó el lado interior de sus paletas provocando un sonido similar al de un hueso cuando se rompe.

Segundos después de demostrar la clave del truco, la influencer se dio cuenta de un terrible detalle. Julieta se había roto un diente.

“Me saqué un pedazo de carilla me parece”, señaló la modelo y provocó las risas de sus compañeros, quienes rápidamente también se preocuparon y se acercaron a verla. “Ay no, chicos. Me voy de viaje y se me salió un pedacito”, señaló la modelo, y pasó a explicar que la fácil rotura de la paleta se dio porque, a pesar de tener sus dientes originales, “tengo carillas en los bordes”.

Sus compañeros intentaron animarla diciéndole que no se notaba y le aconsejaron que fuera rápidamente a un odontólogo, sin embargo la influencer aclaró que no tenía tiempo de ir a un especialista ya que en breve viajaba.

Juli Poggio se rompió un diente en vivo

Las ocurrencias de Julieta Poggio la pusieron en el lugar de fama que tiene hoy, ya que, pese a haber vivido un bochornoso momento durante un programa en vivo, se muestra muy simpática e intenta aconsejar a sus fans más pequeños.

