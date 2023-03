Llega el fin de semana y es una excelente oportunidad para elegir una serie y maratonear con el fin de divertirse y relajarse después de una semana de ocupaciones. Las plataformas de streaming (Netflix, Amazon, Paramount Plus, entre otras) ofrecen una amplia variedad de contenido para todos los públicos y estas son solo algunas de las opciones:

The Mandalorian 3T (Disney+)

La historia, perteneciente al universo Star Wars, ya va por su tercer temporada. Baby Yoda y Mando (Pedro Pascal, el actor del momento por su interpretación en “The last of us”) regresan a una galaxia muy lejana en esta ficción desarrollada por Jon Favreau y Dave Filoni. En esta tercera temporada, los personajes estarán acompañados de Babu Frik que regresa a la saga 26 años antes de cuando le conocimos en "El ascenso de Skywalker".

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

Basada en el best seller del New York Times, Todos quieren a Daisy Jones sigue la historia de una banda de los 70 liderada por Daisy Jones y Billy Dunne, con mucho carisma pero que no se llevan muy bien entre ellos. La ficción cuenta como una icónica banda de rock se destruyó a sí misma en la cima de su estrellato. La serie esta producida por la gran Reese Witherspoon, la protagonista de la icónica “Legalmente rubia”.

Colegio Abbott 2T (Disney+)

Esta serie, ganadora de tres Premios Emmy en 2022 y un premio más reciente en los SAG Awards, es una comedia que cuenta las desventuras de los profesores del Colegio Abbott, quienes tienen que dar clase a pesar de la precariedad de su profesión, el bajo presupuesto invertido en educación pública y la dificultad de lograr que sus alumnos se conviertan en gente de bien.

Bosé (Paramount Plus)

La serie cuenta la vida del cantante español Miguel Bosé, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bose. Se cuenta desde su infancia (interpretado en esta franja del relato por Hugo Fuertes) hasta el éxito de su gira "Papito" en 2000. También habla de la difícil relación con su padre, sus viajes a Nueva York, su lanzamiento como estrella de la canción o su relación con cineastas como Luchino Visconti y Pedro Almodóvar.

Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur (Netflix)

Esta docuserie recoge uno de los casos más sonados de la crónica negra de EE UU. El abogado Alex Murdaugh, uno de los hombres más poderosos de Low Country, Carolina del Sur (EE UU), se vio inmerso presuntamente en el asesinato de su mujer y su hijo. El hecho era una táctica para lograr que la atención pública se centrara en un fraude millonario en el que había incurrido el bufet en el que trabajaba.

The Offer (Paramount)

Si sos fan de la saga de “El Padrino”, la famosa trilogía de mafiosos de Francis Ford Coppola, esta es tu serie. La misma narra los sucesos acontecidos durante el accidentado rodaje de El padrino, según las memorias del productor Albert Ruddy, desde el cual está contada esta historia. El elenco está encabezado por Matthew Goode (Watchmen), Giovanni Ribisi (Ted), Juno Temple (Ted Lasso) o Dan Fogelman (Animales fantásticos), entre otros.

1923 (Paramount Plus)

Tras los pasos de las aclamadas producciones "Yellowstone" y la precuela de esta, 1883, llega la segunda precuela de esta franquicia western creada por Taylor Sheridan. Los actores Harrison Ford y Helen Mirren encabezan el reparto de esta nueva ficción, ambientada en Montana (EE UU), que cuenta la historia de la familia Dutton en su pugna por defender sus tierras en plena época de la Gran Depresión y la Ley Seca.