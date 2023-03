A veces la vida da sorpresas. A Martín Enricci el destino le dio la oportunidad de poder llegarle a Ricky Martin a través de su arte. Es que el artista plástico y arquitecto pudo conocer al cantante boricua en su paso por Córdoba, además de hacerle un regalo inolvidable: un cuadro pensado especialmente para el músico.

"Nunca me imaginé poder llegar a este momento. En el fondo sabía, porque me visualicé haciéndolo. Cuando uno le pone amor y sentimiento a su trabajo, tiene sus frutos.", comentaba Enricci en diálogo con CARAS. "Me pasa. mucho que me propongo cosas que sueño y se cumplen con el tiempo.", agregó.



Martin Enricci con Ricky Martin.

"A principio del año cuando supe que Ricky Martin venía a tocar a nuestro país pensé en poder regalarle un cuadro.", aseguró Martín quien a la vez explicó que tuvo suerte en poder conocer al cantante porque hasta último momento no supo si esto se concretaría.

"Me comuniqué con la producción que organizaba el recital de Ricky Martin en Córdoba. No era nada certero. El tiempo fue pasando hasta que llegó el momento y aún yo no sabía si efectivamente iba a poder entregarle el cuadro. Nadie me había dado credenciales hasta que me avisaron que podía entrar a verlo.", relató Martín Enricci.

Conociendo a Ricky Martin

Finalmente el artista plástico pudo acceder al backstage y encontrarse con el puertorriqueño para darle la sorpresa. "Le conté sobre el proceso, porque es un cuadro que está hecho con tintas naturales. Un proceso muy lento en el que vas trabajando con el algodón y la tinta. Se quedó muy contento con el regalo porque pocas veces le había pasado. Y me preguntó si lo podía colgar en su casa.", dijo Enricci.



El cuadro que Martin Enricci le hizo a Ricky Martin.

Sobre la sensación que tuvo al juntarse con Ricky, contó: "Es una persona muy agradable y simpático. Me gustó mucho su simpleza y simpatía." Incluso cabe destacar que el mismísimo cantante quedó tan encantado con el obsequio de Martín que compartió una fotografía de la obra en su cuenta personal de Instagram.



Ricky Martin agradeció el regalo.

Por último, el arquitecto sueña: "A futuro espero que finalmente me pase la foto del cuadro colgado en su casa. Tengo fe que esto se concrete cuando termine la gira.", finalizó.

Sobre Martín Enricci, el cordobés que pudo regalarle un cuadro a Ricky Martin, ahora se prepara para exponer su arte en Tokyo, en junio. En agosto expone en la feria de arte de Buenos Aires, BADA.

Quién es Martín Enricci

Nació el 28 de junio de 1984 en Las Perdices, un poblado situado al sur de la provincia de Córdoba. Después de estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, ha estado viviendo y trabajando en Villa María, provincia de Córdoba, desde hace seis años. En colaboración con sus socios, Martín Enricci se dedica al diseño, construcción y venta de muebles y objetos decorativos personalizados.



A partir de los 18 años, Martín Enricci ha sido autodidacta en la pintura y venta de sus obras abstractas. Debido a su carrera universitaria, se tomó un receso entre los años 2014 y 2018, pero luego volvió a centrarse en la pintura y el arte, enfocándose en piezas de gran tamaño que nunca antes había realizado, y entrando al mercado nacional y a exposiciones junto a otros artistas.

