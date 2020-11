Revelan el verdadero motivo por el que Rocío Oliva no pudo entrar al velorio de Maradona

La muerte de Diego Maradona reveló algunas internas familiares, pero la más explosiva sin lugar a dudas es la que existe con Rocío Oliva, a quien no se le permitió el ingreso al velatorio. Según ella misma relató, habló con Claudia Villafañe quien le aseguró que ella no fue la que le prohibió el ingreso. Sin embargo, Chiche Gelblung tiene otra versión.

En un principio circuló una información que aseguraba que Dalma Maradona habría sido quien dio esa orden, junto a Gianinna y Jana. Según Chiche, las cosas habrían sido diferentes y la decisión sobre Rocío Oliva supuestamente no quedó en manos de las hijas del Diez.



“Mientras estábamos nosotros hablando me llegó un mensaje de la mamá de Rocío Oliva", le dijo Gelblung a Susana Roccasalvo en Implacables y siguió contundente: "La que no la dejó entrar a Rocío Oliva fue Claudia. Ella se hizo la dueña de un un muerto que no le pertenece hace tiempo. Fue la mujer que más quiso. Mühlberger me contaba que Rocío lo cuidaba como si fuera una enfermera. Fue un enorme sacrificio el de ella en Dubai. Fue la mujer que mas quiso. Por algo no la dejó entrar Claudia”, sentenció el periodista.