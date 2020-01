Rocío Oliva dio detalles sobre la demanda que le inició a Diego Maradona

Tras ponerle punto final a su relación con Diego Armando Maradona, mucho se dijo en torno a Rocío Oliva y hasta se especuló con que seguían teniendo encuentros a escondidas. Sin embargo en las últimas semanas trascendió que la futbolista estaría nuevamente en pareja y ahora ella misma aseguró que su historia con Diego ya fue.

En diálogo con Luis Novaresio, la joven de 29 años confesó que a su ex le “tiene mucho cariño” aunque le inició una demanda. En ese sentido, Oliva detalló: “No es un juicio. Es algo que la demanda te ampara. Lo hablamos y él me dijo que estaba bien, que lo hablaran los abogados, así nosotros no tenemos que pasar por todo eso. Seguro llegaremos a un arreglo”.

“Es mentira que pido millones de dólares. Yo no hablé de nada. Todavía no llegamos a esa instancia. Es un proceso que va a llevar un tiempo. Que lleve el tiempo que tenga que llevar mientras las cosas se puedan mantener en paz”, sumó la rubia.

Finalmente, cuando Novaresio quiso saber si estaba de novia, Rocío sostuvo: “Algo así. Estoy como recién separada, voy de a poco. No quiero ponerme de novia, salir a cenar y que todo el mundo investigue quién es. Pero me siento bien. Siento cosas que me hacen bien”.