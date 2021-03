Sigue el escándalo: Luciana Salazar admitió que editó los audios de Martín Redrado

Luego de que se filtraran imágenes de Martín Redrado con Lulú Sanguineti y que Luciana Salazar estallara de bronca mediáticamente porque estaba intentando recomponer el vínculo con su ex, el panorama para la actriz y el economista comenzó a transitar un camino que solo va en picada.



Dispuesta a comprobar que no estaba mintiendo respecto a la “reconciliación”, la blonda difundió una jugosa grabación de un diálogo que mantuvo con Redrado en Miami, donde de acuerdo a lo que ella misma relató “fue invitada por él".



Según las escuchas, allí arreglan cómo filtrarían a los medios de comunicación que habían vuelto a salir. Y hacen algunas salvedades. “No vas a salir a comer con alguien porque te reviento”, le dice la modelo al ex presidente del Banco Central.



Tras varias idas y venidas -y un circo público que pareciera no tener fin- el empresario, a través de su abogado, Fernando Burlando, aseguró que le iniciará acciones legales por “hostigamiento” ya que no le gustó nada que se difundiera la charla que habían tenido el pasado 10 de enero, en privado.





“Una tiene que estar demostrando constantemente que dice la verdad. Redrado te hace quedar como mentirosa y eso no lo permito."



En una entrevista telefónica al ciclo Mañanas argentinas, por C5N, “Luli Pop” explicó que se vio en la necesidad de grabar dicha conversación porque presentía que el economista iba a desmentir su reconciliación. “Una tiene que estar demostrando constantemente que dice la verdad. (Redrado) te hace quedar como mentirosa y eso no lo permito. Si él es así, allá él. Pero yo no soy esa clase de persona. A mí no me gusta que me pongan en ese lugar”, sostuvo Salazar.



Además, Luciana dijo que no juega “sucio” y que editó el audio que se filtró a los medios “porque se nombraba a personas que no tenemos por qué involucrar”.



“¿Qué pasó del reencuentro de Miami hasta llegar a esta situación?”, quiso saber Barbie Simons, columnista del noticiero. Fue entonces que Luciana Salazar detalló que si bien la conversación es del 10 de enero, cuando comenzaron a salir, se habían visto dos días antes junto a la abogada Ana Rosenfeld.



“Es una persona que nos ayudó mucho con el tratamiento de subrogación (por el nacimiento de su hija Matilda), estuvo muy presente en nuestra relación. Él la llama como una mediadora cuando estamos enojados”, explicó sobre el rol que cumple la letrada en su relación con Redrado.



"Veníamos de varias peleas. No solo porque Martín había cortado una relación recientemente. Yo le dije que no hablaba bien de él que apareciera con otra persona tan rápido. No me parecía prolijo que nos vean, que hubiera una foto. Por eso se hizo el paso a paso, dando señales, para que no sea tan abrupto”.

“Ese día (por el 8) nos juntamos los tres a aclarar la situación”, continuó y luego reveló detalles de la reunión que mantuvo a solas con el economista dos días después: “Estábamos preocupados de cómo hacerlo en los medios. Veníamos de varias peleas. No solo porque Martín había cortado una relación recientemente. Yo le dije que no hablaba bien de él que apareciera con otra persona tan rápido. No me parecía prolijo que nos vean, que hubiera una foto. Por eso se hizo el paso a paso, dando señales, para que no sea tan abrupto”.



Simons recordó que en alguna oportunidad, en otra pelea mediática, Luciana había calificado a Martín como un psicópata. “¿Lo seguís definiendo así?”, interrogó la periodista. “Yo creo que lo que hace es una especie de psicopateo”, respondió la rubia. “Lo que él hace a través de su abogado no sé si hasta no es violencia de género. Ya no sé qué le está pasando por la cabeza”, sostuvo sobre su ex pareja.



Antes de cerrar la entrevista, Salazar dejó entrever que en las últimas horas había sucedido una situación, pero no llegó a relatarla. “Hace dos días recibí algo, que no entiendo qué pasó. Tiene actitudes muy cambiantes que me desconciertan”, indicó sin revelar a qué se refería.

Su verdad: Martín Redrado explicó qué pasó con Luciana Salazar en Miami

Redrado intercambió mensajes de WhatsApp con la periodista Paula Varela y le explicó qué habría sucedido entre él y la rubia. Fue por ello que en la última emisión de Intrusos (América) se conoció un nuevo capítulo de esta historia sin fin.



“Estrategias polémicas y sobre todos carpetazos. Se carpetean mutuamente”, así describió Rodrigo Lussich el accionar y el diálogo entre los protagonistas de esta “novela”. “Ella manda un audio, él responde con un chat. Ella envía un mail, él desmiente la fecha y así siguen…”. En ese orden de ideas, Adrián Pallares agregó: “Hay decir que durante todos estos meses ellos estuvieron vinculados. Lo digo principalmente por Martín que lo niega.”



Tras aquella breve introducción, tomó la palabra la panelista que obtuvo la declaración del exfuncionario y se dispuso a revelar el contenido del intercambio. "Hablé con Redrado porque no nos cerraban las fechas. Él aclaró todo, dijo que no era verdad que se había separado por ella”, comenzó señalando la comunicadora.





“Yo le pregunté si estaba enamorada y me dijo que no, yo le dije que tampoco. ¿Está claro? Yo no acordé ningún plan

Y luego continuó: “Él quiere seguir viendo a Matilda, quiere ser su figura masculina. Él también me confirmó que entre ellos no hubo intimidad. Le pregunté a Luciana me dijo que sí, que habían tenido intimidad".

“Ella me planteó que para que yo pudiera volver a ver a Matilda teníamos que tener una relación entre nosotros. Y ahí le pregunté cómo se la imaginaba”, expresó Martín Redrado en uno de los chats, en el cual también afirma que Ana Rosenfeld fue testigo de la circunstancia en aquel encuentro en Miami.

Además, el exsecretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales aseveró que aquel encuentro tenía como finalidad “calmar las aguas”. En ese contexto es en donde acontece la conversación que hace muy pocos días la exintegrante de Polémica en el bar (América TV) filtró en los medios.

“Mi conclusión Luciana la cortó y la editó”, afirmó Redrado en alusión al audio. Y después agregó (en relación a la parte recortada): “Yo le pregunté si estaba enamorada y me dijo que no, yo le dije que tampoco. ¿Está claro? Yo no acordé ningún plan. Dejé que ella explicara lo que tenía en su mente", concluyó el político.