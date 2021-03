La fuerte revelación de Martín Redrado a Luciana Salazar

Hace poco Luciana Salazar filtró conversaciones que tuvo con Martín Redrado para demostrar que estaban juntos otra vez aunque el economista lo desmentía y ayer en "Intrusos 2021" en un diálogo mediante chats con Paula Varela él fue contundente con un mensaje hacia la modelo.

En conversación por WhatsApp Redrado contó por qué se encontró con Luciana en Miami: “Yo sólo la invité a comer para resolver el lío que armó a fin de año. El monólogo que hizo en Polémica en el Bar el 30/12. La comida era para dejar las cosas en claro”, comenzó contando.

“Pau, yo le dije y está escrito: si no hay amor, no hay nada que se pueda iniciar. Yo ya me sentía mal y estaba queriendo cerrar la conversación. Por eso respondo con monosílabos. Te hago una pregunta, ¿vos escuchás una charla entre dos enamorados? Está editado y por eso se lo escribí después. Para que no queden dudas”.

Luego de hablar con Martín Paula dijo: “Ella le habla de este arreglo que sería más que nada para revincularse con Matilda, no para volver a una relación amorosa con ella. Eso es lo que dice Redrado”. Entonces mostró la captura de pantalla que le mando él de la charla privada con Luli.

Martín le dice “hablamos mañana” y ella le responde: “Te dije que mañana con la nena es complicado. Yo prefiero cuando ella duerme. Y más que mañana se me va la empleada a la tarde”. Ya el 5 de febrero época de la charla entre la expareja Redrado le dice con firmeza: “Siento que tenemos mucho cariño pero no hay amor”. A lo que Luciana le responde: “¿Podés hablar o no? Prefiero hablar hoy”, y él le dice que en media hora iban a hablar.

Martín Redrado llevará a la justicia a Luciana Salazar

Luego de los polémicos mensajes que sacó a la luz Luciana Salazar, hoy en "Los Ángeles de la Mañana", Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado confirmó que el economista llevará a la justicia a la modelo.

"Confirmado porque hubo expresiones que consideramos atacan la dignidad y honestidad de Martín Redrado en segundo término todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático", reveló el abogado.

Ángel entonces preguntó qué iban a presentar y Burlando explicó: "En realidad cuando yo por ejemplo te digo lacra y lo expreso o digo que ejerces violencia de género necesitas pruebas. No sé si podrá acreditar si es o no Martín esa persona. Lo que pueda probar Luciana es menor, a Martín no le preocupa lo que pueda probar en la justicia", explicó y agregó que están incluídos en la denuncia los audios, mensajes y mails que la modelo habría filtrado a la prensa. "Martín no tiene una relación con Luciana Salazar y ella dice que ha tenido un vínculo".