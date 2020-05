Sol Pérez contó que tuvo experiencias paranormales

Algunas personas son más sensitivas que otras y ese es el caso de Sol Pérez, quien sorprendió al revelar en PH, podemos hablar que en su infancia tuvo experiencias paranormales.

"De chica sentía cuando había algo, alguien, una presencia. No es que siempre estaba el mismo espíritu, pero yo sentía si había algo o no. Por ejemplo, se murió la mamá de un amigo, yo tenía quince años y había arrancado el gimnasio. Yo tenía un montón de problemas con la alimentación y soñé con la mamá de un amigo, en realidad de un amigo de mi hermano, entraba a un baño del club y me tocaba el cuello y me decía que me iba a agarrar tal enfermedad. Yo me levantaba llorando. Ese día buscamos, googleamos, la enfermedad y era por no comer. Esto era constantemente. Capaz me levantada todas las noches a las cuatro de la mañana porque sentía que me acariciaban las piernas. No podía dormir. Necesitaba dormir con la luz prendida. No podía afrontar ese problema y mi mamá dormía conmigo. La pasé muy mal... Nunca me pasó nada malo. Pero ahora lo bloqueé", contó Sol.

Luego, la panelista y conductora explicó que pudo tener conexión con su abuela, quien falleció a mediados de 2016 en una accidente de tránsito. "En un momento, un montón de gente se contactó conmigo y me dijo que esto (ser médium) lo podía entrenar. Me dijeron que podía contactarme con mi abuela, que falleció en un accidente, pero es algo que no conozco y decidí no hacerlo. Sí se me aparece mi abuela, se me aparece real. No es que yo la sueño. Cuando siento que me está por pasar algo o estoy muy nerviosa, estresada, ella aparece en un sueño y me abraza. Sé que puedo tener contacto a través de los sueños. Cuando era más chica era más presencial. Una sola vez vi, pero podía sentirlo y escucharlo", concluyó Pérez.