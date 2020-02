Tras la polémica con Nazarena, el mensaje del Chyno Agostini a Barbie Vélez

Semanas atrás, el Chyno Agostini realizó un fuerte descargo en las redes en el que apuntó contra su mamá, Nazarena Vélez. “No me fui con lo que vine a Mendoza, no me dejan ir a buscar mi ropa, no banco la forreadas. Hay actitudes que ya me molestan, lo que dijeron que me habían echado hace un tiempo... yo me fui solito de mi casa”, dijo. Ahora, decidió dedicarle unas palabras a su hermana.

En ese entonces y frente a esta complicada situación, Naza había respondido a las palabras de su heredero con una mini evasiva: subió una foto del Chyno y escribió: “No tengo nada para decir de MI HIJO. Gracias a tod@s por la preocupación”.

Ahora, con las aguas más tranquilas, fue el Chyno quien utilizó sus redes para escribirle un mensaje a su hermana. El joven subió un video de él junto a Barbie donde se los ve fundidos en un abrazo. Allí acompañó con un contundente “Te amo” y un emoji en forma de corazón. Y, por supuesto, ella le correspondió el mensaje y le contestó: “Yo más bebé”.