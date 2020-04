El "enojo" de Romina Pereiro a Jorge Rial en el día de su aniversario

Jorge Rial y Romina Pereiro cumplen hoy su primer aniversario de casados. La pareja decidió celebrar esta fecha tan especial con tiernos mensajes en sus redes y fue el periodista quien decidió romper el hielo.

"No soy un príncipe azul. Ni por asomo. Aunque ese día lo parecía. Pero la carroza a veces se vuelve a convertir en calabaza y el príncipe en sapo. Es la vida que te promete magia y te devuelve realidad. Te tocó el más difícil. El más terco. El que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado...por qué?La verdad? no tengo respuestas", expresó el conductor de Intrusos.

"Tengo una biblioteca llena de defectos y apenas un estante de virtudes. Pero estoy acá. Agradeciéndote que me hayas elegido. Que me ames pese a todo. Que me soportes. Que trates de entender. Que me tengas paciencia", disparó el periodista en el emotivo video que compartió en su cuenta de Instagram.

Romina, por su parte, fue más escueta y contundente y, a pesar del romántico mensaje, aprovechó la ocasión para "tirarle un palito" a su marido, por no cuidarse como corresponde esta cuarentena. "Feliz primer aniversario @jrial Creo en el amor y creo en la familia. Porque es lo que me enseñaron. También creo en defender y cuidar a los nuestros. Sabes que me enoja que no te cuides como deberías, porque te amo y me importa tu salud antes que cualquier trabajo o punto de rating. Pero acá estoy, como siempre, de tu mano. Feliz aniversario amor", fue parte del post que la nutricionista decidió compartir.