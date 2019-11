VIDEO | Mirtha Legrand, contundente sobre quedarse sin programa

Hace tan sólo unos días trascendía una devastadora noticia sobre Mirtha Legrand. El Trece le confirmó a la diva que no tendrá pantalla durante el verano, es decir sus clásicos ciclos desde Mar del Plata -por primera vez- no saldrán al aire. No sólo eso, sino que ni siquiera podrá hacer sus cenas de los sábados y los almuerzos del domingo ni desde Buenos Aires. Desde su lugar en la pantalla, anoche la diva se refirió al tema.

Todo comenzó cuando Beto Casella, invitado al ciclo, le habló directamente a Adrián Suar y le pidió que se haga el programa aunque sea desde Buenos Aires. La Chiqui fue muy clara y aseguró que ella ama trabajar. Asimismo asintió al comentario de Nora Perlé -otra de sus invitadas- que sostuvo: "Porque te quiero te aporreo". "Cierto", comentó La Legrand.

Por último sostuvo: "Yo no descanso porque nunca me canso."

¡Mirá el video!