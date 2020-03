Viviana Canosa le dijo que no a Jorge Rial: no volverá a Intrusos

Este año es uno muy especial para Jorge Rial y sus compañeros de Intrusos ya que el ciclo de América estará cumpliendo 20 años al aire. Desde la producción comenzaron a llamar a varios de los miembros históricos del panel para que pasen por la pantalla y así recordar viejas épocas. Sin embargo, como era de esperarse, una de las estrellas más relevantes del show conducido por Rial finalmente dijo que no será parte. Sí, Viviana Canosa le dijo que no a Intrusos.

“Me llamó Adri Pallares hace algunos meses y le súper agradecí, pero no me veo. ¿Viste cuando no te imaginás? Yo estuve nada más que un año y medio ahí. La verdad es que lo pensé al principio, estoy agradecida, pero no me veo ahí. No lo descarto, pero no es mi momento ahora. No tengo ganas de generar polémicas de algo que no me interesa, ni hablar de temas que no me interesan”, dijo Viviana Canosa en diálogo con La Once Diez, sobre la posibilidad de volver al ciclo de Jorge Rial.



Asimismo, explicó: “Estoy pasándola muy bien con la radio y con la tele. No sé cómo será este año porque en campaña todo el mundo quiere hablar y ahora no sé. Pero por lo que estoy tanteando, escribí uno por uno, y parece que va a haber interés en pasar por acá. La producción a mí me encanta, me gusta generar los vínculos, así que soy productora de todo lo que hago”, explicó sobre su presente laboral.

Por último, Canosa sostuvo: “Este año quiero ir en la misma línea: que me dejen ir por todas las voces siempre. Yo tengo la libertad de decir lo que quiera y eso me deja muy tranquila. El canal nunca me marcó que vaya por un lado o no. Yo aprendí con esto a escuchar a los que piensan como yo y a los que no”,cerró.