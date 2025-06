“Sirenas”, la nueva miniserie de Netflix, llegó a la plataforma con solo cinco capítulos y ya se posiciona entre las más vistas. Esta historia creada por Molly Smith Metzler y dirigida por Nicole Kassell, combina a la perfección drama y comedia con un elenco estelar. Una propuesta atrapante y breve ideal para una maratonear en un fin de semana o feriado.

Inspirada en la obra teatral Elemeno Pea, escrita por Metzler en 2011, la serie aborda con inteligencia temas como el poder, las diferencias de clase y los vínculos entre mujeres atravesados por tensiones familiares y conflictos internos.

Milly Alcock, Julianne Moore y Meghann Fahy, las tres mujeres que le dan vida a Sirenas, en Netflix.

Un elenco de lujo

Uno de los grandes atractivos de “Sirenas” es su reparto de lujo. Encabeza la historia Julianne Moore, en el papel de Michaela Kell, una mujer rica, obsesiva y encantadoramente desconcertante. Junto a ella, Meghann Fahy interpreta a Devon, una camarera de clase trabajadora que llega a la mansión de Michaela con sospechas y reproches hacia su hermana. Esa hermana es Simone, interpretada por Milly Alcock, quien intenta dejar atrás su origen humilde y encajar en un nuevo mundo lleno de lujos y apariencias.

A ellos se suman nombres como Kevin Bacon (Peter Kell), Bill Camp (Bruce DeWitt, el padre de las hermanas), Glenn Howerton, Felix Solis, Josh Segarra y Britne Oldford, completando un elenco sólido y versátil.

De qué trata “Sirenas”, la serie que todos miran en Netflix

La trama gira en torno a Devon, una mujer que no confía en la relación que su hermana Simone mantiene con Michaela, su nueva jefa millonaria. Cuando decide visitar su mansión costera en Port Haven, lo que comienza como una charla incómoda se transforma en una batalla de tensiones, ironías y secretos familiares.

El tono de la historia recuerda por momentos a “The White Lotus”, ya que conjuga una crítica mordaz a la élite económica con elementos de drama íntimo, traiciones y conversaciones llenas de dobles sentidos. El escenario, una isla ficticia de Nueva Inglaterra, potencia esa sensación de aislamiento y privilegio.

Julianne Moore y Milly Alcock en Sirenas.

Un escenario asombroso con paisajes reales

Aunque la historia transcurre en la ficticia Port Haven, la miniserie fue filmada en Long Island, Southold y Cutchogue, lugares exclusivos del estado de Nueva York que le dan a la serie una estética cálida, costera y sofisticada, en sintonía con el estilo de vida que representa Michaela.

Su creadora Molly Smith Metzler

La creadora Molly Smith Metzler ya había sorprendido con Maid, otra exitosa producción de Netflix, por la que recibió un Premio Emmy en 2022. También colaboró en series como Shameless y Orange Is The New Black. En todas sus obras, las protagonistas femeninas y los conflictos sociales son el centro de la narrativa.

Con solo cinco capítulos, “Sirenas”, la nueva miniserie de Netlfix, tiene una combinación perfecta de drama y comedia. Además, es una de esas miniseries que no se extienden innecesariamente. Cada episodio tiene giros inesperados, diálogos inteligentes y una atmósfera que mezcla incomodidad y atracción. Ideal para quienes buscan una historia intensa y bien narrada para ver durante un feriado o un fin de semana.