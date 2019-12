El nuevo desafío de Xuxa

Xuxa (56) se propuso un nuevo desafío en esta etapa de su vida. Así es, la reconocida modelo, conductora y organizadora de eventos se puso como meta luchar contra la discriminación con la misma alegría de siempre y con la enorme sonrisa que iluminó su rostro angelical desde que comenzó a ser conocida, a principios de los 90, en todo Brasil.

Aunque con nuevos proyectos y metas que la impulsan a frenarse y a tomar aire para volver a arrancar, celebró 56 como lo hace cada mañana, al despertar, en su casona de Río. En la que vive con su novio, Junno Andrade (56) —con quien ya superaron los 7 años de amor— y su hija Sasha (21), aunque ésta ahora se va a Nueva York.

“Mi piel está arrugada porque tomó sol y nunca me hice cirugías. Puedo estar pelada o con pelo. Y ya no tengo

el mismo cuerpo que antes ni la misma energía pero la verdad es que tengo a una persona a mi lado que me adora con mis defectos y mis virtudes. ¡Vieja y arrugada me siguen amando!”, exclama con su tono amigable de siempre.

“Ahora estoy en un momento de madurez, de descubrimientos y aprendizaje que tengo la posibilidad de compartir con mis amores, Ju y Sa y unos pocos pero verdaderos amigos”, cuenta como parte de una nueva etapa de su vida en la que arrancó una campaña contra el bullying.

Para concretar el sueño que ella misma dirigirá, #ÊDaMinhaConta, un compromiso para combatir el acoso escolar y mantener un entorno positivo, seguro e inclusivo, ella misma dirigirá la serie de seis episodios semanales que se verán por IGTV, @xuxamenegheloficial y CARAS @carasbrasil.

“Hacemos reuniones entre jóvenes y celebridades que tenían sus adolescencias marcadas por la intimidación y discutimos el tema. También brindamos información sobre cómo entender, superar y combatir el problema. La verdad es que muchas personas que son intimidantes y prejuiciosas no admiten que lo están; no se ven lastimando a otros y, cuando eso sucede, dicen que sólo estaban bromeando".