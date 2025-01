Alan Sabbagh, sobre El mejor infarto de mi vida, la nueva serie de Disney+: "Quería contar la verdad de un personaje desbordado"

Un infarto y los cambios que llegan con ese momento que sacude la vida de una persona es la premisa atractiva desde la que parte El mejor infarto de mi vida, la nueva comedia dramática que ya está disponible en Disney+. Basada en el libro homónimo del escritor Hernán Casciari e inspirada en hechos reales, la nueva producción sigue a Ariel, interpretado por Alan Sabbagh, un escritor frustrado que entra en crisis cuando es abandonado por su mujer y sufre un infarto mientras se encuentra en una casa de alquiler temporario en Uruguay, junto a una chica a la que acaba de conocer. Este suceso no sólo resignificará su vida, sino también la de muchas personas que están a su alrededor.

“Me llega la propuesta de Pampa Films y de Disney, que era El mejor infarto de mi vida, de lo cual no sabía nada, mencionó que está basado en el libro de Hernán Casciari, que le paso una historia en Montevideo, no tenía idea, solamente leí el título, ya el título me pareció atractivo, sentí que había humor ácido, esperanza, infierno, o sea, todo junto en una serie. Y bueno, me puse a leerla, leí los 6 capítulos de un tirón y nada, quería arrancar al otro día tenía una urgencia por contarse de manera audiovisual de que esto no pueda dar mucha gente, y bueno, me fui involucrando con el proyecto durante los siguientes meses, donde me fui enterando del elenco y estoy muy muy contento con el resultado”, recuerda Sabbagh en diálogo exclusivo con Revista CARAS.

La película, grabada en distintas locaciones de Argentina, Uruguay y España, está inspirada en acontecimientos de la propia vida de Casciari, quien sufrió un infarto en Montevideo en 2015. En la serie, que cuenta con 6 episodios de 35 minutos, seguimos una historia fuera de lo común que remarca el fuerte costumbrismo argento, la amabilidad uruguaya y que busca la luz al final del túnel en las historias de sus protagonistas.

Junto a Sabbagh, Olivia Molina (Concha), Rogelio Gracia (Javier), Romina Peluffo (Alejandra) y Brian Maya (Joe) componen el elenco protagónico, con participaciones especiales de Imanol Arias (El Yayo), Rita Cortese (Roberta) y Eleonora Wexler (Isabel).

“Con Hernán venimos hablando de que el infarto es en sí una anécdota dentro de la historia, se lleva la peor parte, Hernán viviéndolo, pero a raíz de eso explotan un montón de historias a su alrededor, cambia la vida literalmente (…) como venimos diciendo, si te lo cuentan para una historia, te parece poco creíble. Entonces, esto es lo que tiene de espectacular, de que es increíble lo que sucede, y bueno por eso a mí personalmente siento que dan ganas de verlo, y dejarse llevar por todo esto, que es un aluvión de buena onda, a pesar del infarto, la serie tiene un ambiente de buena onda, de positividad, de superación, de querer cambiar un poquito cada uno para poder cambiar otras cosas, de dar algo bueno para que quede algo bueno acá”, analiza Alan Sabbagh sobre el mensaje que engloba a esta producción.

Ariel, el escritor frustrado que logra inspirar en El mejor infarto de mi vida

Al comenzar la serie no sólo vemos los problemas que comienzan a preocupar la mente de Ariel, nuestro protagonista, sino que sentimos sus frustraciones. La serie nos muestra el arquetipo de un “ghost writter” o escritor fantasma, que posee un gran talento, pero la rutina parece haberlo llevado a un derrotero de lo cotidiano. El tipo tiene una rutina inevitable en todos sus días: escribir con un cigarrillo en la mano, evadiendo cualquier responsabilidad ligada a la salud, sabiendo que será finalmente el elemento que lo va a matar.

“Era lo que más me atraía, el comienzo de Ariel era lo más interesante de entrada para contar hasta el momento del infarto, tratar de tener la verdad en este personaje que está completamente desbordado y cómo contar que un tipo se va a infartar, de qué manera abordar todas las presiones que está teniendo con los libros, con el tipo que le tiene que escribir el libro, con la mujer que lo deja, con el cigarrillo, con el sobrepeso, con la presión diaria, con la vida misma de él, tratar de que sea creíble y que sea de verdad, ese fue el primer desafío que sentía que tenía que estar bien contado, para tratar de enganchar también porque si eso te engancha del personaje como lo ves al principio, seguramente querés ver cómo vive después del infarto”, comenta Alan Sabbagh sobre la construcción de su personaje. “El primer capítulo lo termina pésimo ya”, agrega el actor.

A pesar de la situación lamentable en la que se encuentra su personaje, para Sabbagh la clave de la serie está en lo positivo que logra encontrarle a una situación extrema: “Lo que tiene de lindo la serie también es que de alguna manera toma este lado positivo que le encontró Hernán a su infarto también, de qué manera mirarlo desde el lado positivo, cómo nace todo desde una pequeña reseña que hace hasta involucrar al dueño de una plataforma de hoteles que viene hasta Uruguay para conocer la historia real porque no lo pude creer, bueno es un pequeño cambio de hacer el bien como rebota del otro lado y vuelve, eso está muy bien reflejado en la serie, me gusta”, dice Alan.

“Yo creo que es una serie que va a interpelar porque es una historia universal, por más de argentinidad que tenga, que toca fibras humanas, que pueden estar presentes en cualquier sociedad, siento que puede tranquilamente llegar al corazón del espectador en cualquier parte, así que, nada, la fe y las ganas están ahí, de comprobarlo”, cierra el actor.

El mejor infarto de mi vida cuenta con 6 episodios de 35 minutos y ya se encuentra disponible en Disney+.