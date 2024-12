Mau Montaner y Sara Escobar sobre la segunda temporada de Los Montaner: "Fuimos más vulnerables"

La segunda temporada de Los Montaner ya se encuentra disponible en Disney+, y Mau Montaner y Sara Escobar compartieron detalles exclusivos en una entrevista con revista CARAS sobre lo que significa abrir las puertas de su hogar para el reality que narra la vida de su famosa familia.

La pareja, que atraviesa su primera experiencia como padres, reflexionó sobre la comodidad adquirida en esta nueva etapa, los desafíos de mostrarse vulnerables y las críticas que surgen al compartir su intimidad.

Tras una primera temporada que implicó adaptarse a la presencia constante de las cámaras, Mau destacó que esta nueva entrega fue mucho más natural y fluida: "Ya no tuvimos que entrar en calor, nos conocíamos con el equipo y había un amor mutuo que hizo que todo se sintiera más cómodo. Eso se nota en la pantalla", explicó. "Al estar en cámara, en casa, casi que en piyamas, es muy fácil sentirse incómodos y ellos hicieron que eso no pase", agregó el músico.

Esa confianza permitió a la familia explorar temas más profundos y conversaciones más honestas. "Aprendimos el valor de la vulnerabilidad y cómo esto puede afectar a la gente que lo está viendo. En esta temporada fuimos más vulnerables con la esperanza de que alguien pueda resonar y llegar al corazón de alguien", añadió el cantante.

Uno de los temas más sensibles es la línea que separa lo público de lo privado, especialmente ahora que ambos son padres de Apolo, su primer hijo. Según Mau, la clave está en contar su propia experiencia sin involucrar demasiado a su hijo: "No necesariamente Apolo quiere contar algo todavía. Lo que mostramos es nuestra perspectiva como papás primerizos, enfrentando la realidad de no tener ni p... idea de lo que hacemos, pero rodeados de una familia que nos apoya a criarlo de la manera en que creemos que es la correcta", dijo Mau Montaner.

Sara agregó que, más que ocultar ciertos aspectos, el objetivo es enfocarse en el storytelling: "Lo que sí abrimos al público es lo que estamos viviendo como padres, que es nuestra realidad. No se trata de exponer por exponer".

Los Montaner: críticas y conexión con la audiencia

Cuando se trata de críticas, Sara es clara: "Sabíamos que mostrar nuestra vida traería comentarios buenos y malos, pero después de la primera temporada a los comentarios malos casi que los doy por alto aprendimos a quedarnos con lo positivo. Lo más lindo es cuando alguien nos dice que nuestra historia los impactó de manera positiva, yo decido quedarme con eso lindo y cómo lo recibe la gente. No digo que uno se acostumbra a que le tiren mal en redes, pero aprende a pasar la página".

Para la pareja, muchas de las críticas provienen de preconceptos sobre su vida como "el clan Montaner". Sin embargo, invitan al público a ver la serie antes de juzgar: "Mis comentarios preferidos son los me dicen: '¿Qué es esta vaina de Los Montaner? Pero la vi y no paro de llorar y de querer estar con mi familia. Gracias'. Yo entiendo que la gente pueda tener mucha opinión sobre algo que no han visto, pero yo les diría que vean uno y que luego me den todo el hate que quieran", dijo Mau, asegurando que la gente que se atreve a mirar un capítulo suele cambiar de opinión y conectar con lo que realmente quieren mostrar como familia.

¿Habrá una tercera temporada?

Sobre la posibilidad de una nueva entrega, esta revista quiso saber si ya estaban en tratativas de continuar con el reality, y si bien ambos se mostraron entusiasmados, no se animaron a dar confirmaciones al respecto: "No sé, te lo juro, no me estpy haciendo el interesante. A mí se me ha hecho eterno esperar a que salga, así que espero que sí. Hemos vivido momentos muy lindos, como el viaje a India", comentó Mau. "Lo que más disfrutamos son los viajes en familia. Son los mejores momentos", acotó Sara.

La segunda temporada de Los Montaner promete mostrar a una familia que, más allá de la fama, enfrenta desafíos y alegrías cotidianas como cualquier otra, y lo hace con una autenticidad que busca inspirar y conectar. Disponible ya en Disney+.