Alejandra Pradón, fue la vedette elegida por todos en los años noventa. Sin embargo, en medio de su éxito como actriz y modelo, no pudo conformar una familia con una pareja.

Así lo contó ella misma en su paso por "¿Quién quiere ser Millonario?",donde logró recaudar 300.000 pesos: “He soñado con tener una familia, pero bien constituida”. Entonces, Santiago del Moro indagó: “¿Nunca se te pasó por la cabeza ser mamá?”. Sin vueltas, la rubia respondió: “No tenía tiempo de ser mamá, trabajaba mucho. No tenía tiempo”.

Tras una pausa, reflexionó: “Y también tenía esa cosa de que cuando la pareja no está consolidada, pensaba que iba a terminar siendo madre soltera. A mí no me hubiera gustado ser madre sola. Con un compañero, sí. Pero cuando vienen los conflictos...”.

Cerca del final, Pradon fue contundente y habló del amor que tenia hacia su padre: “Sí, me he enamorado, pero lo más grande de mi vida fue mi padre. Obvio”.