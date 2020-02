Anita Martínez confirmó que el Bicho Gómez no quiso bailar con ella

Anita Martínez y el Bicho Gómez se convirtieron en los campeones del Bailando en 2016 y la dupla quería replicarse este 2020.

Sin embargo, la ilusión de verlos de nuevo en la pista quedó trunca y la bailarina confirmó que no será su partenaire.

"Quería laburar con un humorista, principalmente con El Bicho, pero me dijo que no quería. Con él hemos aprendido a trabajar en función del show y no de nosotros. Fuimos muy generosos uno con el otro", contó Anita en La once diez.

El Bicho, por su parte, se refirió a su regreso al ciclo y confirmó la negativa de hacerlo con su colega. "Me ofrecieron bailar con Anita pero me parece que pusimos una vara tan alta e intentamos volver pero no fue lo mismo. Está bueno que lo hagamos por nuestro lado. Le da al aire al programa y a nosotros también", disparó.