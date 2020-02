La reacción de Cinthia Fernández tras los rumores de romance de Baclini y Agustina Agazzani

Cinthia Fernández y su ex Martín Baclini vuelven a estar en el ojo de la tormenta luego de que en el programa Siempre Show, conducido por Tomás Dente y Noelia Antonelli, mostraran un video en el que se podía a ver al empresario muy cerca de Agustina Agazzani, expareja de Gastón Sorfritti.

Pese a las pruebas que lo relacionan con la joven en cuestión, Baclini negó: “Es una amiga, fuimos a cenar y a navegar. No tengo mucho más para decir", aseguró al sitio Teleshow.

En medio del revuelo que se generó, Fernández se mostró desconsolada por este nuevo affaire de su ex. “No me siento bien, perdoname. Me escucharás la voz... No estoy bien”, dijo en un audio que le envió a Dente. “Estoy mal. Más de lo mismo, pero bueno nada”, agregó.

Tras las palabras de Cinthia, Agazzini utilizó su cuenta en Instagram y publicó un misterioso mensaje que se le adjudicó al empresario: “Me basta con saber que también te morís de ganas”, escribió. en el posteo que luego eliminó.