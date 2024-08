Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir su "nueva" obsesión. En medio del proceso de recuperación de Lionel Messi por una lesión en el tobillo sufrida durante la Copa América, la modelo encontró una actividad que la tiene completamente fascinada: la lectura.

La influencer y madre de tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, estuvo muy activa en sus redes sociales, permitiendo a sus seguidores un vistazo íntimo a su vida familiar. Desde momentos tiernos con sus hijos hasta apoyando a Lionel en su recuperación, Antonela ha mostrado cómo equilibra su vida como esposa y madre.

Recientemente, la rosarina compartió una foto en la que aparece su adorable perro y, en el fondo, se puede ver una mesa con el libro “Verity, la sombra de un engaño” de Colleen Hoover. La imagen no solo reveló su nuevo pasatiempo, sino que también demostró su entusiasmo por esta novela intrigante. “Nueva obsesión desbloqueada”, comentó en su post, mostrando lo inmersa que está en la lectura de esta fascinante historia.

El universo literario que tiene fascinada a Antonela Roccuzzo

Colleen Hoover es una autora estadounidense que ha conquistado a lectores de todo el mundo con sus novelas cargadas de emociones intensas y personajes profundamente humanos. Sus obras suelen explorar temas complejos como el amor, la pérdida, el trauma y la redención.

Hoover es conocida por su habilidad para tejer historias que atrapan desde la primera página, mezclando romance, drama y momentos de reflexión profunda. Entre sus títulos más populares se encuentran "It Ends with Us" y "Verity", la novela que eligió Antonela Roccuzzo.

Se trata de un thriller psicológico que mantiene a los lectores al borde de sus asientos. La trama gira en torno a Lowen Ashleigh, una escritora que es contratada para completar los libros de una famosa autora, Verity Crawford, tras un accidente que la deja incapaz de continuar escribiendo.

