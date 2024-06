Gran Hermano atraviesa su recta final con cinco participantes en carrera, lo que pronostica un cierre picante y reñido. En una nueva gala de eliminación, se presentó el momento más intenso de toda la temporada con un gran mano a mano entre Furia Scaglione y Martín Ku, una final anticipada en esta placa de eliminación.

Finalmente, Furia Scaglione, la participante más polémica de esta edición, abandonó Gran Hermano tras perder con el hermanito con el que protagonizó sus peleas más recientes dentro de la casa más famosa del país.

La salida de Juliana generó que los furiosos tuvieran violentos ataques contra el estudio de Telefe y amenazaron a Catalina Gorostidi, quien sufrió un accidente con su camioneta por culpa de las agresiones. Asimismo, los exparticipantes del reality no dudaron en festejar su salida después de haberse peleado con ella dentro de la casa.

En esta ocasión, la ex participante se sumó al programa, "El Debate", que conduce Santiago del Moro para un picante mano a mano después de abandonar la casa de Gran hermano.

Los polémicos dichos de Furia Scaglione tras ser eliminada de Gran Hermano

Tras su eliminación, Juliana Furia Scaglione formo parte de “El Debate” que tuvo una nueva modalidad. En esta ocasión, se llevo a cabo un intimo entre Furia y Santiago del Moro con los analistas, excluyendo a los ex participantes de Gran Hermano. Igualmente, la tribuna no pudo estar presente a causa de los excesos de los fanáticos de la jugadora que denunciaron a la producción de fraude y provocaron desmanes en la puerta de los estudios de Telefe.

Furia Scaglione

Al comenzar el programa, Santiago del Moro le mostro a la exparticipante el efecto que generó en los televidentes de GH y Furia afirmo que nunca imagino que sucediera algo así. Y, posteriormente, Juliana revelo que ingreso a la casa de GH para cambiar su vida con respecto a lo económico; "Me sentía muy ahogada con el hecho de no poder comprarme nada. Todo era trabajar para comprarme la comida, lo básico" remarcó,

El juego de Furia dentro de la casa de Gran Hermano tuvo peleas, estrategias y múltiples competidores. Y, en relación a esto, la exhermanita confeso que el “el juego te hace mentiroso y falso”.

Asimismo, Juliana Scaglione habló sobre la sanción de Gran Hermano después de su salvaje pelea con Mauro; "Venía pidiendo hace bastante que me la sacarán porque la persona por la cual me la habían puesto ya no estaba en la casa y con los que me grité tampoco estaban ahí" aclaro.

Furia Scaglione

Furia, además, se sincero sobre las dificultades de la convivencia de Gran Hermano; “La convivencia puede matar amistades” explico. Y mitigo su actitudes dentro de la casa diciendo que sus discusiones y gritos no eran violencia "¿Discutir es violencia? no ¿Gritar es violencia? no ".

Un momento importante fue cuando Furia pidió disculpas sobre sus dichos sobre HIV y explico "cuando alguien tenia VIH o sida las personas por miedo se alejaban" entonces continuo "tal vez a esta altura hay muchas cosas que son filosas y vamos a pedir disculpas a la gente".

Juliana “Furia” Scaglione se corono como una de las mejores competidoras de las ediciones de Gran Hermano, y marcó un hito dentro de la casa mas famosa del país.

N.L