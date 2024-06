Furia Scaglione y Martín Ku tuvieron un enfrentamiento directo tras intensas peleas en la casa más famosa del país. Por eso, este martes, Gran Hermano se sintió como una final. Santiago del Moro, luego de horas de expectativa, finalmente anunció que Furia Scaglione debía abandonar Gran Hermano. La doble de riesgo, al escuchar su nombre, se levantó y saludó a su aliado, Emmanuel Vich. "Lo sabía", le susurró al oído.

Furia Scaglione y Martín Ku.

A los Bro, Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, no los saludó. "Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos", dijo enojada. "Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma m... de siempre. Gracias por ser unos falsos", agregó.

Luego, la jugadora miró a cámara y agradeció a sus fans: "Gracias, gente. Gracias por todo lo que se alcanzó.

La reacción de los hermanitos

"Fuiste una gran jugadora y lo sabés", expresó Manzana. "Lo sé, lo sé, yo me tengo que ganar el premio. Gran Hermano es mío, papá", le respondió Furia Scaglione.

Antes de irse, la ahora exhermanita aseguró: "No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé". Darío, Emma y Bautista la aplaudieron. El Chino y Nicolás no se sumaron, por supuesto.