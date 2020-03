Furor pop y nostalgia en el show de los Backstreet Boys en Argentina

Hace 21 años que los Backstreet Boys pisaron suelo argentino por primera vez. Aquella noche en el estadio de Boca Juniors forjó un vínculo entre la banda y sus fanáticos que nunca más se rompió. Más de 40 clubes de fans se congregaron en la Bombonera para gritarle a Brian, Nick, AJ, Howie D. y Kevin el amor que les tenían. Veitiún años más tarde -todos un poco más maduros- el Campo Argentino de Polo fue el templo que volvió a unir a los oriundos de Florida con su público fiel, en el marco del "DNA World Tour". Una noche mágica e inolvidable en la que quedó en evidencia que el grupo de artistas está más vigente que nunca.

Con las emociones a flor de piel, Backstreet Boys se reencontró con el público argentino en un show en el que no faltaron sus más grandes canciones. Stefania Roitman junto a Ricky Montaner y Mau Montaner, Julieta Nair Calvo, Micaela Tinelli y Candelaria Tinelli, entre otros, vibraron con el recital de los BSB y no se privaron de corear sus mayores èxitos.

Durante más dos horas, la boy band hizo un recorrido por sus infaltables hits y por las canciones que forman parte de DNA, su último trabajo discográfico. “I wanna be with you”, “Get Down”, “Show Me The Meaning”, “Shape Of My Heart”, “As Long As You Love Me, “I’ll Never Break Your Heart” y “Everybody” fueron los himnos noventosos más esperados de la noche.

Nick, Kevin, AJ, Howie y Brian recordaron junto a los fanáticos los comienzos de la banda allá por los 90 y agradecieron el amor del público que “creció junto a ellos” como expresó AJ sobre el escenario. A su vez, la banda manifestó su apoyo a todas las mujeres en un mensaje que fue ovacionado por todo el Campo Argentino de Polo. “Girl Rules!” gritaron los cinco y la efusividad hizo vibrar a todo Buenos Aires.

Con Benjamín Amadeo como artista invitado, que abrió la jornada con su último disco “Vida Lejana”, el show de Backstreet Boys fue una cita inolvidable.

