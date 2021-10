"Bake Off": Silvina fue la última eliminada

"Bake Off" vivió este fin de semana una nueva gala de eliminación en donde Silvina fue la nueva eliminada del certamen que busca al mejor pastelero amateur.

La decisión del jurado fue muy difícil teniendo en cuenta que la pastelera era una de las favoritas del certamen tanto para el público como para sus compañeros.



El jurado, integrado por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen, tomó la decisión de eliminar a Silvina, pareja del exfutbolista Gabriel Milito, de entre otros competidores, ya que durante la semana le había costado cumplir con las consignas.

"No me imaginaba despedirte a esta altura de la competencia. Es un placer verte trabajar", la despidió Betular.



"Muchas gracias a todos. No cumplí con lo que tenía que hacer. Me voy feliz. Me voy muy contenta", dijo Silvina muy conmovida."Estar en Bake Off fue una experiencia inolvidable. Me quedo con momentos hermosos. Gracias a todos", cerró Silvina.



¿Cuál fue el desafío que dejó eliminada a Silvina de Bake Off?

Los participantes vienen de una exigente semana y el desafío de la jornada que brindó Paula Chaves no fue la excepción. Con todo en juego, el domingo debieron elaborar una torta torre de cookies. La creación debía cumplir una altura y contener creatividad a la hora de la decoración que le jugó una mala pasada a varios de los concursantes.

Mientras Silvina fue la eliminada de la noche, hubo delantal para destacar a uno de los pasteleros: Facundo, quien fue reconocido como el pastelero de la semana y se llevó el delantal turquesa como premio.

"Bake Off" seguirá su curso esta semana con Kalia, Ximena, Hernán, Facundo, Carlos, Gino, Paula, Gisela y Emiliano, quienes siguen en carrera para llevarse el premio de 1.500.000 de pesos.