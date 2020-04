Barbie Simons se cruzó con Cinthia Fernández al aire y terminó todo mal

Esta semana, Cinthia Fernández estuvo en boca de todos, no sólo por la pelea mediática que mantiene con Martín Baclini sino además por los conflictos que tuvo con su vecina, a quien denunció por hurto y agresión. Ahora, la panelista de LAM volvió a la carga y se cruzó fuerte en la televisión con Barbie Simons.

"Siempre me matás. Se ve que te molestó que te diga que vivís viajando y que no estabas sentada en tu lugar de trabajo. Es evidente que tenés un problema personal", comenzó diciendo Cinthia en Hay que ver.

Tras los dichos de la morocha, la panelista respondió sin pelos en la lengua: "La verdad es bastante bolu… en decir todo lo que dice cuando encima vengo y la defiendo. Hace media hora que estamos hablando con vos y dándote la razón. ¿De qué hablás, Cinthia? Sos una maleducada", le dijo Barbie visiblemente ofuscada.

"Hay una animosidad evidente. Ayer también me tiraste mier…, Barbie", continuó Fernández.

Furiosa, Simons recogió el guante y disparó: "Te fuiste al caraj…, Cinthia. Lo peor es que para nada me caés mal. No sé por qué me atacás de la nada cuando hace 10 años que trabajo para otro canal y viajo para hacer notas a artistas internacionales. No me parece un chiste porque es mi laburo y me rompo el lomo para conseguir lo que tengo. No te metas con mi laburo, ¿te queda claro? ¿Quién te crees que sos? Vivís peleada con todo el mundo. Andá a laburar flaca, ¿quién sos?".

Como la situación continuaba y cada vez más polémica, fue Denis Dumas quien decidió intervenir y cortar la pelea y dar paso a otros temas con su entrevistada.