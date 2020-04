Cinthia Fernández estalló de furia y denunció a una vecina por robo a través de las redes

"Vergüenza: mi vecina ladrona", escribió Cinthia Fernández en las redes junto a un video en donde hace un furioso descargo luego de que una persona que vive en su mismo barrio privado se apoderara de un paquete a su nombre que contenía productos destinados a la panelista de LAM.

"Que se conozca la cara de estas dos delincuentes sin vergüenza .Que triste es el ser humano. Por favor miren este video", agregó la morocha sobre el clip en cuestión en donde filma a su vecina y a su hija.

"Se quedaron con cosas que no les pertenecían y dicen que no sabían, son cosas de uso personal que ya están contaminadas", dijo Cinthia en el video. "También me agredieron para sacarme de su casa porque se negaban a darme las cosas", siguió respecto sobre el altercado que tuvo con las mujeres.

"La crisis humana que estamos teniendo es demasiado grosa", cerró la panelista.

¡Mirá!