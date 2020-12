Barby Franco reveló que está en crisis con Fernando Burlando

Barby Franco atraviesa una nueva crisis con Fernando Burlando y lejos de quedarse callada, la modelo reveló que no pasaron la Navidad juntos y que no recibió ningún regalo por parte del abogado con quien está en pareja desde hace más de 10 años.

Todo se reveló en LAM, donde Barby estuvo como "angelita" invitada. Ángel De Brito habló con la morocha sobre su mala relación con Mariana Brey y le pidió: "¿Podrá venir Fernando Burlando esta semana? ¿Está todo bien?".

"Sí. Pero llamalo vos. Llámenlo ustedes", respondió Franco con cara de pocos amigos. "Ahora capaz te contesta el teléfono a vos", le dijo Barby a Brey muy picante.

Entre tanto ida y vuelta, Ángel le preguntó: "¿Qué te regaló para Navidad?". La respuesta de la modelo fue inesperada: "Nada. No me regaló nada. Yo le compré algo medio de canje pero no vino a buscarlo.

Tiene el regalo en el arbolito en la casa de acá", reveló. "Yo lo pasé con mi familia acá, en mi casa en Palermo y él creo que la pasó con su familia en el campo", agregó luego entre risas nerviosas.

"Por qué decís que creés... Ni siquiera se llamaron", le preguntaron a Franco. "Yo estoy en la casa de Barrio Parque. Hay lugar para la familia de él si quieren. Con ellos me llevo muy bien", cerró sin dar mayores detalles.