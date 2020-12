Furor en LAM: revelan quién será la nueva "angelita"

Ángel de Brito confirmó quién será la nueva incorporación en Los ángeles de la mañana para la semana previa a Año Nuevo. En el exitoso ciclo de Canal Trece se suma una nueva incorporación que acompañará a Mariana Brey, Andrea Taboada, Yanina Latorre y Cinthia Fernández.

“Les voy a contar que la próxima angelita desde el próximo lunes es la señorita Barby Franco. Se suma como panelista”, reveló De Brito. “Dije que estaba en pareja… Le mandamos un beso a ella y al doctor Fernando Burlando”, agregó Brey.

La llegada de Barby genera algunas polémicas ya que la pareja del prestigioso abogado mantuvo cruces con Mariana, ex pareja del letrado. “Pobre Brey, me da mucha pena porque no suelta, no muta. No sé qué le pasa a la Brey, se quedó estancada en los veintipico de años. Señora, madure un poco. Hace nueve años que estoy con él, habrá pasado hace diez, once años y ni siquiera fue novia. Pero tendría que empezar a soltar, no suelta esta chica”, dijo la modelo sobre la panelista de LAM.

Luego, aseguró que Mariana le envía mensajes a su novio. “Me parece una falta de respeto que le siga mandando mensaje a alguien que está con su mujer. Si ella se maneja de esa manera, que se yo, allá ella. Pero la verdad es que nosotros no nos manejamos así. Por lo menos yo no me manejo así”, disparó.